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Найменше вакцинуються на Закарпатті та Волині, а найбільше – в Києві

Понеділок, 1 листопада 2021, 12:05
фото: Ельдар Сарахман УП

Найбільше щеплень в Україні зробили у Києві, Полтавській та Київській областях, а найменше на Закарпатті та Волині. 

Джерело: брифінг міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка 1 листопада

Пряма мова: "Наразі в Україні вже 17 мільйонів 700 тисяч щеплень. 10 мільйонів 240 тисяч отримали хоча б одне щеплення.

Майже 7,5 мільйонів осіб завершили курс вакцинації проти Ковід-19.

Найбільше дорослого населення принаймні однією дозою щеплено в місті Києві - понад 50%, на другому місці Полтавська область - 40,1%, замикає трійку лідерів Київська область - 39,9%.

В деяких регіонах, не дуже прислухаються до рекомендацій міністерства охорони здоров’я, що призводить до низьких відсотків охоплення щепленнями. Зокрема, це стосується Закарпатської та Волинської областей".

Деталі: Міністр повідомив, що минулого тижня в Україні зробили рекордну кількість щеплень - 1 мільйон 740 тисяч.

За його словами, наразі шостий день поспіль рівень госпіталізацій в Україні перебуває на плато після більш, ніж трьохмісячного зростання.

Також, Ляшко зазначив, що завдяки вакцинації, за останній тиждень вдалося врятувати 1 238 життів.

Він зауважив, що на селекторній нараді планують розглянути проблему із чергами, які утворилися на вихідних біля центрів вакцинації: "Доручення державної комісії ТЕБ та НС було чітке: забезпечити на вихідних роботу всіх пунктів щеплення та центрів масової вакцинації з урахуванням прогнозованого збільшення попиту перед впровадженням червоного рівня епідемічної небезпеки".

Українська правда
Теми: КиївЗакарпаттявакцинаціяCovid-2019коронавірус


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