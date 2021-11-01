У Києві з 1 листопада обмежили швидкість до 50 км/год
Понеділок, 1 листопада 2021, 11:37
У Києві з 1 листопада до 1 квітня запровадили єдиний швидкісний режим – у місті дозволили їздити лише 50 км/год, окрім ділянок, де дозволена швидкість є нижчою.
Джерело: заступник голови КМДА Костянтин Усов у Telegram
Пряма мова Усова: "У ніч з 31 жовтня на 1 листопада Центр організації дорожнього руху демонтував 90 дорожніх знаків 3.29 "Обмеження максимальної швидкості руху до 80 км на годину.
З 1 листопада до 1 квітня максимально дозволена швидкість руху шляхами Києва – 50 км/год, окрім ділянок, де дозволена швидкість є нижчою".
Деталі: Змін зазнають 7 ділянок вулично-дорожньої мережі столиці:
- Набережне шосе,
- Наддніпрянське шосе,
- Столичне шосе,
- проспект Бажана,
- вулиця Саперно-Слобідська,
- вулиця Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вулиці Електриків),
- проспект Шухевича (від Північного мосту до вулиці Бальзака).
Деталі: Чиновник нагадав, що зміна швидкісного режиму передбачена відповідним рішенням Київради.
Українська правда