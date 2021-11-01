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У Києві з 1 листопада обмежили швидкість до 50 км/год

Понеділок, 1 листопада 2021, 11:37
У Києві з 1 листопада обмежили швидкість до 50 км/год
Фото з Telegram Усова. Колаж УП

У Києві з 1 листопада до 1 квітня запровадили єдиний швидкісний режим – у місті дозволили їздити лише 50 км/год, окрім ділянок, де дозволена швидкість є нижчою.

Джерело: заступник голови КМДА Костянтин Усов у Telegram

Пряма мова Усова: "У ніч з 31 жовтня на 1 листопада Центр організації дорожнього руху демонтував 90 дорожніх знаків 3.29 "Обмеження максимальної швидкості руху до 80 км на годину.

З 1 листопада до 1 квітня максимально дозволена швидкість руху шляхами Києва – 50 км/год, окрім ділянок, де дозволена швидкість є нижчою".

Деталі: Змін зазнають 7 ділянок вулично-дорожньої мережі столиці:

  • Набережне шосе,
  • Наддніпрянське шосе,
  • Столичне шосе,
  • проспект Бажана,
  • вулиця Саперно-Слобідська,
  • вулиця Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вулиці Електриків),
  • проспект Шухевича (від Північного мосту до вулиці Бальзака).

Деталі: Чиновник нагадав, що зміна швидкісного режиму передбачена відповідним рішенням Київради.

Українська правда

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Теми: Київдороги
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