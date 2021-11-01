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Зеленський у 2 турі виборів випередив би Порошенка на 10% – опитування

Понеділок, 1 листопада 2021, 12:44
фото: ОПУ

Якби у другому турі президентських виборів опинилися чинний президент Володимир Зеленський та його попередник Петро Порошенко, то Зеленського підтримали б – 55,6% респондентів, які визначилися із вибором, а Порошенка – 44,4%.

Джерело: результати опитування Центру Разумкова, проведеного 23-27 жовтня на замовлення "Обозревателя"

Дослівно: "Якби відбувався другий тур виборів президента і до нього потрапили В.Зеленський та П.Порошенко, то 26,7% серед усіх опитаних відповіли, що проголосували б за Зеленського, а 21,3% — за Порошенка".

Деталі: За даними у відсотках серед тих, хто має намір взяти участь у виборах і визначився з вибором, то за Зеленського проголосували б 55,6%, а за Порошенка — 44,4%.

При цьому майже 33% респондентів заявили, що не голосували б за жодного із кандидатів. Ще майже 20% опитаних відповіли, що не брали б участі у виборах, або ж не змогли відповісти на питання.

 

Дослідження тривало з 23 по 27 жовтня. Методом телефонних інтерв’ю опитали 1200 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,9% з імовірністю 0,95.

Українська правда
Теми: ЗеленськийПорошенкоопитуваннясоціологія


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