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Листопад почався памороззю, далі - дощ і місцями похолодання

Понеділок, 1 листопада 2021, 11:47
Листопад почався памороззю, далі - дощ і місцями похолодання
фото Наталі Негрей

Найближчої доби в Україну завітають дощі, похолоднішає на Півночі країни.

Джерело: синоптикиня Наталка Діденко у Facebook, Центральна геофізична обсерваторія ім. Срезневського

Пряма мова Діденко: "Минулої ночі та сьогодні вранці в Україні подекуди спостерігалась паморозь - одне з найкрасивіших явищ пізньої осені. Так почався листопад.

Що завтра? 2-го листопада, дорогі кияни, одягніться тепліше, візьміть парасолю і можна попити більше кави, ніж звичайно, бо - стрибне вниз атмосферний тиск - раз, похолоднішає, буде вдень не вище +7, +9 градусів - два, збільшиться хмарність - три, пройде дощ – чотири, посилиться вітер до рвучкого - п'ять".

Деталі: У вівторок дощі протягом дня пройдуть у в більшості областей України, окрім західної частини. Але й у західних областях - щоправда, вже аж надвечір - також з'являться опади, повідомляє синоптик..

Температура повітря 2-го листопада знизиться у північній частині України до +6, +9 градусів.

На решті території очікується +10, +14 градусів, на Півдні та південному сході передбачається +12, +16 градусів.

Надалі температура повітря, за словами Діденко, знову вирівняється, на Півночі України знову трохи потепліє, на решті території - без особливих змін.

Дощі пройдуть у середу на Півночі, у четвер - скрізь переважно без опадів, у п'ятницю подощить у західних областях.

Додатково: Цьогорічний жовтень у Києві виявився досить прохолодним та сухим. За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського середньомісячна температура повітря жовтня у Києві становила +8,4°С, що нижче за кліматичну норму 1991-2020 рр. на 0,2°С.

Найтеплішим днем було 21 жовтня, коли максимальна температура  досягла + 18,8°С, а найхолоднішим – 26 жовтня, коли мінімальна температура опустилась під ранок до -2,4°С.

На проспекті Науки випало лише 2 мм опадів, що становить 4 % кліматичної норми.

У рейтингу найсухіших цьогорічний жовтень у столиці був третім з 1891 року спостережень, кажуть метеорологи.

Українська правда
Теми: погода
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