Середа і четвер у Раді можуть пройти у кадрових питаннях – Стефанчук

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук анонсував позачергове засідання парламенту на вечір вівторка і розгляд кадрових питань Кабінету міністрів у середу й четвер.

Джерело: брифінг Стефанчука

Пряма мова: "Ми плануємо, що середа і четвер можуть пройти у питаннях, пов’язаних з кадрами, – кадрові звільнення, кадрові призначення".

Деталі: Позачергове засідання о 16:00 вівторка буде присвячене постанові, що стосується допуску до парламенту з погляду вакцинації, закону про ліки від Covid-19, питанню відновлення діяльності Національного забезпечення якості вищої освіти, іншим гуманітарним та соціальним питанням.

Пряма мова: "Станом на зараз підписане одне розпорядження про позачергове засідання, ініційоване президнетом України. Крім цього, сьогодні зранку я підписав розпорядження про видачу підписних листів на, можливо, ще одне чи два пленарних засідання, яке має стосуватися питань, пов'язаних із кисневими станціями.

Але я запропонував колегам інший вихід: як тільки ми вийдемо з бюджету, щоб цей законопроєкт став одним із пріоритетних i і тоді немає потреби проводити позачергове засідання, його можна вирішити в межах традиційного пленарного засіданні. Поки інших пропозицій не надходило".