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Біля суду у Криму окупанти затримали десятки громадян

Понеділок, 1 листопада 2021, 14:29
фото: Кримська солідарність

Біля будівлі Кримського гарнізонного військового суду у Сімферополі окупанти затримали 19 кримських татар.

Джерело: "Кримська Солідарність"

Деталі: У суді в цей час по відеозв'язку з військовим судом у Власисі розглядалася апеляція у справі червоногвардійської групи "Хізб ут-Тахрір".

Зазначається, що серед 19 затриманих – 7 жінок. В однієї з них зовні залишилася малолітня дитина – її забрала мати затриманої.

Список затриманих:

  • Каралієв Сейт-Осман Владерович 2.06.1977
  • Меметов Ділявер Ремзійович 16.08.1993
  • Алієв Ульвій Рустемович 16.04.1971
  • Умеров Аметхан Айдерович 08.08.1986
  • Сейдалієв Мустафа Айдерович 18.08.1990
  • Сейтумерів Абдулмеджит 27.08.1999
  • Якубов Ельдар Ескендерович 15.04.1980
  • Німетулаєв Ремзі Синаверович 14.10.1985
  • Мустафаєв Сейдамет Енверович 18.06.1995
  • Сеталієв Наріман Сейтвелійович 18.01.1984
  • Аметов Расим Руштійович 26.01.1984
  • Ібраїмов Куламет Енверович 9.01.1995
  • Зейнетдінова Зера Енверівна 15.11.1982
  • Бекірова Суваде Сейранівна 23.12.1989
  • Сейтумерова Пакізі Алішеровна 06.08.96
  • Неметулаєва Зарема Джаппарівна 05.02. 19 86
  • Ібраїмова Зуляра Сеттарівна 27.05.2002
  • Якубова Сафіє Ельдарівна 21.10.2004
  • Люманова Ліля Мансурівна 16.09.1987

Усіх посадили у заздалегідь підігнаний автобус.

 

Затриманих відвезли до так званого 3-го відділу поліції "Центральний" управління МВС Росії у Сімферополі.

Певний час до них не допускали захисника, не було роз'яснено права, обов'язки та причини затримання.

 

Зазначається, що серед затриманих знаходиться інсулінозалежна жінка — їй необхідно робити планові ін'єкції, вагітна та неповнолітня.

Наразі в ділянці залишається 18 осіб. Вони пишуть колективні скарги до прокуратури.

 

Українська правда
Теми: Кримокупація


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