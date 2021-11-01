Біля суду у Криму окупанти затримали десятки громадян
Біля будівлі Кримського гарнізонного військового суду у Сімферополі окупанти затримали 19 кримських татар.
Джерело: "Кримська Солідарність"
Деталі: У суді в цей час по відеозв'язку з військовим судом у Власисі розглядалася апеляція у справі червоногвардійської групи "Хізб ут-Тахрір".
Зазначається, що серед 19 затриманих – 7 жінок. В однієї з них зовні залишилася малолітня дитина – її забрала мати затриманої.
Список затриманих:
- Каралієв Сейт-Осман Владерович 2.06.1977
- Меметов Ділявер Ремзійович 16.08.1993
- Алієв Ульвій Рустемович 16.04.1971
- Умеров Аметхан Айдерович 08.08.1986
- Сейдалієв Мустафа Айдерович 18.08.1990
- Сейтумерів Абдулмеджит 27.08.1999
- Якубов Ельдар Ескендерович 15.04.1980
- Німетулаєв Ремзі Синаверович 14.10.1985
- Мустафаєв Сейдамет Енверович 18.06.1995
- Сеталієв Наріман Сейтвелійович 18.01.1984
- Аметов Расим Руштійович 26.01.1984
- Ібраїмов Куламет Енверович 9.01.1995
- Зейнетдінова Зера Енверівна 15.11.1982
- Бекірова Суваде Сейранівна 23.12.1989
- Сейтумерова Пакізі Алішеровна 06.08.96
- Неметулаєва Зарема Джаппарівна 05.02. 19 86
- Ібраїмова Зуляра Сеттарівна 27.05.2002
- Якубова Сафіє Ельдарівна 21.10.2004
- Люманова Ліля Мансурівна 16.09.1987
Усіх посадили у заздалегідь підігнаний автобус.
Затриманих відвезли до так званого 3-го відділу поліції "Центральний" управління МВС Росії у Сімферополі.
Певний час до них не допускали захисника, не було роз'яснено права, обов'язки та причини затримання.
Зазначається, що серед затриманих знаходиться інсулінозалежна жінка — їй необхідно робити планові ін'єкції, вагітна та неповнолітня.
Наразі в ділянці залишається 18 осіб. Вони пишуть колективні скарги до прокуратури.