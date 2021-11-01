Біля суду у Криму окупанти затримали десятки громадян

Біля будівлі Кримського гарнізонного військового суду у Сімферополі окупанти затримали 19 кримських татар.

Джерело: "Кримська Солідарність"

Деталі: У суді в цей час по відеозв'язку з військовим судом у Власисі розглядалася апеляція у справі червоногвардійської групи "Хізб ут-Тахрір".

Зазначається, що серед 19 затриманих – 7 жінок. В однієї з них зовні залишилася малолітня дитина – її забрала мати затриманої.

Список затриманих:

Каралієв Сейт-Осман Владерович 2.06.1977

Меметов Ділявер Ремзійович 16.08.1993

Алієв Ульвій Рустемович 16.04.1971

Умеров Аметхан Айдерович 08.08.1986

Сейдалієв Мустафа Айдерович 18.08.1990

Сейтумерів Абдулмеджит 27.08.1999

Якубов Ельдар Ескендерович 15.04.1980

Німетулаєв Ремзі Синаверович 14.10.1985

Мустафаєв Сейдамет Енверович 18.06.1995

Сеталієв Наріман Сейтвелійович 18.01.1984

Аметов Расим Руштійович 26.01.1984

Ібраїмов Куламет Енверович 9.01.1995

Зейнетдінова Зера Енверівна 15.11.1982

Бекірова Суваде Сейранівна 23.12.1989

Сейтумерова Пакізі Алішеровна 06.08.96

Неметулаєва Зарема Джаппарівна 05.02. 19 86

Ібраїмова Зуляра Сеттарівна 27.05.2002

Якубова Сафіє Ельдарівна 21.10.2004

Люманова Ліля Мансурівна 16.09.1987

Усіх посадили у заздалегідь підігнаний автобус.

Затриманих відвезли до так званого 3-го відділу поліції "Центральний" управління МВС Росії у Сімферополі.

Певний час до них не допускали захисника, не було роз'яснено права, обов'язки та причини затримання.

Зазначається, що серед затриманих знаходиться інсулінозалежна жінка — їй необхідно робити планові ін'єкції, вагітна та неповнолітня.

Наразі в ділянці залишається 18 осіб. Вони пишуть колективні скарги до прокуратури.