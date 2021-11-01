Майже половина росіян не готові зробити Covid-щеплення: не довіряють владі

45% росіян не хочуть робити щеплення проти коронавірусу – в основному через недостатню перевіреність вакцин та недовіру до влади.

Джерело: стаття керівника відділу соціокультурних досліджень "Левада-центру" Олексія Левінсона на основі опитування, проведеного наприкінці жовтня

Дослівно Левінсон: "Станом на кінець жовтня третина росіян заявили, що вже зробили щеплення, п'ята частина – що готові зробити, а основна відповідь (45%) – ні, особисто я не готовий вакцинуватися.

Дослідження у формі масових опитувань показували, що більшість цієї більшості висувають аргументи, що, мовляв, недостатньо перевірена ваша вакцина. Глибокі зондажі вказували, що в основі недовіра не до вакцини, а до влади".

Інфографіка "Левада-центру"

Деталі: Соціологи також задавали респондентам питання-провокацію: чи погоджуєтесь ви з тим, що коронавірус – це не природне захворювання, а нова форма біологічної зброї?

І 61% відповів, що погоджується (більше третини заявили, що "цілком згодні", і більше чверті – що "швидше згодні"). Серед людей із вищою освітою згодні з цією ідеєю 59%.

Зазначається, що на провокацію не повелися половина учнів та студентства (54%). Також повідомляється, що серед них дещо вищий за середній відсоток готових зробити щеплення вітчизняною вакциною "Супутник V".

Дослідження тривало з 21 до 27 жовтня. Було опитано 1636 осіб у віці 18 років і старше за репрезентативною вибіркою населення Росії.