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Майже половина росіян не готові зробити Covid-щеплення: не довіряють владі

Понеділок, 1 листопада 2021, 14:54
Фото ілюстративне. Фото vaccination.covid19.gov.ua

45% росіян не хочуть робити щеплення проти коронавірусу – в основному через недостатню перевіреність вакцин та недовіру до влади.

Джерело: стаття керівника відділу соціокультурних досліджень "Левада-центру" Олексія Левінсона на основі опитування, проведеного наприкінці жовтня

Дослівно Левінсон: "Станом на кінець жовтня третина росіян заявили, що вже зробили щеплення, п'ята частина – що готові зробити, а основна відповідь (45%) – ні, особисто я не готовий вакцинуватися.

Дослідження у формі масових опитувань показували, що більшість цієї більшості висувають аргументи, що, мовляв, недостатньо перевірена ваша вакцина. Глибокі зондажі вказували, що в основі недовіра не до вакцини, а до влади".

 
Інфографіка "Левада-центру"

Деталі: Соціологи також задавали респондентам питання-провокацію: чи погоджуєтесь ви з тим, що коронавірус – це не природне захворювання, а нова форма біологічної зброї?

І 61% відповів, що погоджується (більше третини заявили, що "цілком згодні", і більше чверті – що "швидше згодні"). Серед людей із вищою освітою згодні з цією ідеєю 59%.

Зазначається, що на провокацію не повелися половина учнів та студентства (54%). Також повідомляється, що серед них дещо вищий за середній відсоток готових зробити щеплення вітчизняною вакциною "Супутник V".

Дослідження тривало з 21 до 27 жовтня. Було опитано 1636 осіб у віці 18 років і старше за репрезентативною вибіркою населення Росії.

Українська правда
Теми: Росіякоронавірусвакцинаціясоціологіяопитування


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