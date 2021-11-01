За 4 дні у застосунку "Дія" згенерували мільйон Covid-сертифікатів – Федоров

Застосунком цифрових держпослуг "Дія" користуються вже 9 мільйонів українців, а сертифікатів про вакцинацію проти Covid-19 згенерували в цифровому форматі вже 5 мільйонів.

Джерело: міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram

Пряма мова: "Додатком Дія користуються 9 мільйонів українців. Черговий рубіж подолали дуже швидко – за 10 днів.

Такий зліт пов'язаний із Covid-сертифікатами. Лише за останні 4 дні було згенеровано мільйон документів. Загальна кількість складає вже 5 мільйонів та продовжує зростати".

Деталі: Федоров зазначив, що йому хотілося б "радіснішого приводу для підкорення нового рубежу", але тішить те, що українці починають масово робити щеплення та генерувати сертифікати.

Міністр упевнений, що "чим швидше люди вакцинуються, тим швидше ми вийдемо з червоної зони і повернемося до нормального життя без обмежень".