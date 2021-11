У Японії чоловік у костюмі Джокера підпалив вагон метро: 17 поранених

На Гелловін 31 жовтня у токійському метро чоловік у костюмі Джокера розлив бензин та підпалив вагон, через його дії постраждали 17 людей.

Джерело: BBC News

Деталі: За словами свідків, чоловік був одягнений у зелену сорочку та фіолетовий костюм. Після підпалу він розгулював вагоном і лякав пасажирів довгим ножем.

24-річного винуватця затримала поліція. Видання Kyodo повідомляє, що він сказав правоохоронцям, що обожнює Джокера з коміксів про Бетмена.

Затриманий також заявив, що "хотів убити когось із червня", відколи звільнився з роботи і припинив спілкуватися з друзями.

Terror in Tokio's subway. A man -dressed as Batman's Joker- stabbed and wound several people before causing an explosion. Then he was seen sitting quietly, smoking a cigarette. What a world. #Tokio pic.twitter.com/BT0EU1AMi8