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У Японії чоловік у костюмі Джокера підпалив вагон метро: 17 поранених

Понеділок, 1 листопада 2021, 17:08
скриншот

На Гелловін 31 жовтня у токійському метро чоловік у костюмі Джокера розлив бензин та підпалив вагон, через його дії постраждали 17 людей.

Джерело: BBC News

Деталі: За словами свідків, чоловік був одягнений у зелену сорочку та фіолетовий костюм. Після підпалу він розгулював вагоном і лякав пасажирів довгим ножем.

24-річного винуватця затримала поліція. Видання Kyodo повідомляє, що він сказав правоохоронцям, що обожнює Джокера з коміксів про Бетмена.

Затриманий також заявив, що "хотів убити когось із червня", відколи звільнився з роботи і припинив спілкуватися з друзями.

Напад стався близько 20:00 за місцевим часом.

На відео, котрі зняли очевидці, видно, як пасажири втікають від зловмисника та вилазять з вікон поїзда після аварійної зупинки.

Повідомляється, що 17 людей отримали поранення, 3 з них отримали серйозні поранення.

Українська правда
Теми: Японіяполіціяметро


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