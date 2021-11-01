У Японії чоловік у костюмі Джокера підпалив вагон метро: 17 поранених
На Гелловін 31 жовтня у токійському метро чоловік у костюмі Джокера розлив бензин та підпалив вагон, через його дії постраждали 17 людей.
Джерело: BBC News
Деталі: За словами свідків, чоловік був одягнений у зелену сорочку та фіолетовий костюм. Після підпалу він розгулював вагоном і лякав пасажирів довгим ножем.
24-річного винуватця затримала поліція. Видання Kyodo повідомляє, що він сказав правоохоронцям, що обожнює Джокера з коміксів про Бетмена.
Затриманий також заявив, що "хотів убити когось із червня", відколи звільнився з роботи і припинив спілкуватися з друзями.
Terror in Tokio's subway. A man -dressed as Batman's Joker- stabbed and wound several people before causing an explosion. Then he was seen sitting quietly, smoking a cigarette. What a world. #Tokio pic.twitter.com/BT0EU1AMi8— Guillermo Ochoa (@guillermochoa) October 31, 2021
Напад стався близько 20:00 за місцевим часом.
На відео, котрі зняли очевидці, видно, як пасажири втікають від зловмисника та вилазять з вікон поїзда після аварійної зупинки.
Terror en Japón |— JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) October 31, 2021
Pasajeros huyen, luego de que hombre vestido de #Joker apuñaló a 17 personas en un tren de #Tokio.#Video 🎥👇🏽 pic.twitter.com/Wm0pCXASCo
Повідомляється, що 17 людей отримали поранення, 3 з них отримали серйозні поранення.
🇯🇵 | AHORA— Molotov News (@MolotovNewss) October 31, 2021
El atacante en el tren de Tokio iba disfrazado del Joker.
Luero de incendiar un vagón y atacar a varias personas con un cuchillo se sentó a esperar a la policía. pic.twitter.com/9leo0zDFZq