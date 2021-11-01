Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Греції рекордна кількість щоденних випадків COVID-19 з початку пандемії

Понеділок, 1 листопада 2021, 18:32
У Греції рекордна кількість щоденних випадків COVID-19 з початку пандемії
Getty Images

За останні 24 години у Греції зареєстровано 5449 нових випадків зараження коронавірусом, що є найвищим щоденним показником з початку пандемії.

Про це пише Ekathimerini, повідомляє "Європейська правда".

Нові випадки були виявлені на основі 82593 тестів, показник позитивних становить 6,59%. Попередній максимум нових випадків було зафіксовано у суботу – 4696.

52 людини померли від COVID-19 минулої доби, внаслідок чого загальна кількість пов'язаних з коронавірусом смертей збільшилася до 15 990.

Нині у відділеннях інтенсивної терапії Греції перебувають 430 пацієнтів із коронавірусом.

Аттика, найгустонаселеніший регіон Греції, повідомила про найбільшу кількість нових випадків захворювання - 1021, при цьому на другому місці знаходиться північне портове місто Салоніки з 828 випадків.

Прессекретар уряду Янніс Ойконому закликав греків пройти вакцинацію, яка просувається повільнішими темпами, ніж очікувала влада.

"Ми ще не закінчили із COVID. Поки є невакциновані люди, вірус знаходить відповідний ґрунт для поширення. Ми сумуємо про людські жертви через невакцинацію, і це не може і не повинно продовжуватися", - сказав Ойконому.

Згідно з останніми даними, близько 60,5% греків вакциновано проти COVID-19, що менше, ніж у середньому по Європейському Союзу (64,7%).

Нагадаємо, 25 жовтня у Греції набуло чинності рішення уряду, згідно з яким рекомендована відстань, якої люди повинні дотримуватися, щоб запобігти поширенню COVID-19, була скорочена з 2 метрів до 1,5 метра.

Теми: Греціякоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

Усі новини...
Греція
Сильна спека стала причиною тимчасового зачинення Акрополя в Греції
У центрі Афін вибухнула саморобна бомба
Грецькі консерватори, що прийшли до влади, хочуть легалізувати одностатеві шлюби
Останні новини
19:01
Добровольці в армії Естонії вивчатимуть досвід України в застосуванні дронів
18:57
Зеленський про збиття ракет: Patriot, NASAMS, Gepard працюють на відмінно
18:52
Сійярто просить не вірити "таблоїдам", які писали про приниження Орбана на саміті ЄС
18:40
Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї
18:31
За три місяці через суди на користь Міноборони зараховано понад 21 мільйон
18:15
Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"
17:45
G7 все ближче до передачі Україні російських заморожених активів – FT
17:21
Болгарія, Румунія й Туреччина підпишуть угоду про розмінування Чорного моря
16:53
Голова Міноборони Естонії розповів Умєрову про план довгострокової підтримки України
16:40
фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії
Усі новини...
Реклама: