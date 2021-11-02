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В Нігерії обвалилася 22-поверхівка, сотня людей зникли безвісти

Вівторок, 2 листопада 2021, 01:46
PIUS UTOMI EKPEI/AFP via Getty Images

В престижному районі Ікої в нігерійському Лагосі обвалився недобудований 22-поверховий житловий будинок – до 100 людей зникли безвісти, четверо загинули.

Джерело: Reuters, BBC

Деталі: Водночас, щонайменше четверо людей вижили.

Що спричинило обвал, неясно.

Уточнюється, що будинок був частиною комплексу 360 Degrees Towers, призначеного для розміщення розкішних квартир, таунхаусів та пентхаусів.

BBC пише, що останніми роками у Лагосі сталося кілька обвалів будинків. Зокрема, у 2014 році під час служби телеєвангеліста впав шестиповерховий будинок, внаслідок чого загинули 116 людей, в 2019 році 10 людей загинули внаслідок обвалу  школи. Будівельні стандарти часто зазнавали критики, і влада штату Лагос нещодавно запустила нову схему для покращення сертифікації.

Теми: Африка


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