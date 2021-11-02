Франція відклала санкції проти Британії в суперечці щодо риби

Президент Франції Еммануель Макрон відклав заплановані торгові санкції щодо Великобританії у зв’язку з риболовецькою суперечкою.

Джерело: Reuters, The Guardian з посиланням на заяву Макрона у кулуарах кліматичної конференції Cop26 у Глазго

Деталі: Зокрема, Макрон відклав загрозу заблокувати експорт Британії та заборонити її рибалкам вивантажувати улов у французьких портах з опівночі.

Як зазначається, цей крок необхідний, щоб переговорники з обох боків могли працювати над новими пропозиціями щодо врегулювання спору про права на риболовлю після Brexit.

Девід Фрост, секретар Великобританії щодо Brexit, має зустрітися в четвер у Парижі з Клеманом Боном, французьким міністром у справах ЄС, щоб обговорити можливі шляхи виходу з кризи.

Передісторія: