Франція відклала санкції проти Британії в суперечці щодо риби
Вівторок, 2 листопада 2021, 01:47
Президент Франції Еммануель Макрон відклав заплановані торгові санкції щодо Великобританії у зв’язку з риболовецькою суперечкою.
Джерело: Reuters, The Guardian з посиланням на заяву Макрона у кулуарах кліматичної конференції Cop26 у Глазго
Деталі: Зокрема, Макрон відклав загрозу заблокувати експорт Британії та заборонити її рибалкам вивантажувати улов у французьких портах з опівночі.
Як зазначається, цей крок необхідний, щоб переговорники з обох боків могли працювати над новими пропозиціями щодо врегулювання спору про права на риболовлю після Brexit.
Девід Фрост, секретар Великобританії щодо Brexit, має зустрітися в четвер у Парижі з Клеманом Боном, французьким міністром у справах ЄС, щоб обговорити можливі шляхи виходу з кризи.
Передісторія:
- Суперечка між Францією та Британією була викликана правилами ліцензування рибальських суден ЄС, які бажають працювати у водах біля Британії та Нормандських островів після Brexit.
- 27 жовтня сварка між Лондоном і Парижем спалахнула з новою силою.
- Франція пригрозилаперебоями в торгівлі з 2 листопада, якщо її човнам не буде надано додатковий доступ до британських вод. Ці заходи включатимуть систематичні митні та санітарні перевірки продуктів, що ввозяться до Франції, та заборону на розвантаження морепродуктів.