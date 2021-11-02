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Франція відклала санкції проти Британії в суперечці щодо риби

Вівторок, 2 листопада 2021, 01:47
Франція відклала санкції проти Британії в суперечці щодо риби
CHRISTOPHE SIMON/AFP via Getty Images

Президент Франції Еммануель Макрон відклав заплановані торгові санкції щодо Великобританії у зв’язку з риболовецькою суперечкою.

Джерело: Reuters, The Guardian з посиланням на заяву Макрона у кулуарах кліматичної конференції Cop26 у Глазго

Деталі: Зокрема, Макрон відклав загрозу заблокувати експорт Британії та заборонити її рибалкам вивантажувати улов  у французьких портах з опівночі.

Як зазначається, цей крок необхідний, щоб переговорники з обох боків могли працювати над новими пропозиціями щодо врегулювання спору про права на риболовлю після Brexit.

Девід Фрост, секретар Великобританії щодо Brexit, має зустрітися в четвер у Парижі з Клеманом Боном, французьким міністром у справах ЄС, щоб обговорити можливі шляхи виходу з кризи.

Передісторія:

  • Суперечка між Францією та Британією була викликана правилами ліцензування рибальських суден ЄС, які бажають працювати у водах біля Британії та Нормандських островів після Brexit.
  • 27 жовтня сварка між Лондоном і Парижем спалахнула з новою силою.
  • Франція пригрозилаперебоями в торгівлі з 2 листопада, якщо її човнам не буде надано додатковий доступ до британських вод. Ці заходи включатимуть систематичні митні та санітарні перевірки продуктів, що ввозяться до Франції, та заборону на розвантаження морепродуктів.

"Українська правда" у Threads

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