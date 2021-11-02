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Франція відклала санкції проти Британії в суперечці щодо риби

Вівторок, 2 листопада 2021, 02:47
CHRISTOPHE SIMON/AFP via Getty Images

Президент Франції Еммануель Макрон відклав заплановані торгові санкції щодо Великобританії у зв’язку з риболовецькою суперечкою.

Джерело: Reuters, The Guardian з посиланням на заяву Макрона у кулуарах кліматичної конференції Cop26 у Глазго

Деталі: Зокрема, Макрон відклав загрозу заблокувати експорт Британії та заборонити її рибалкам вивантажувати улов  у французьких портах з опівночі.

Як зазначається, цей крок необхідний, щоб переговорники з обох боків могли працювати над новими пропозиціями щодо врегулювання спору про права на риболовлю після Brexit.

Девід Фрост, секретар Великобританії щодо Brexit, має зустрітися в четвер у Парижі з Клеманом Боном, французьким міністром у справах ЄС, щоб обговорити можливі шляхи виходу з кризи.

Передісторія:

  • Суперечка між Францією та Британією була викликана правилами ліцензування рибальських суден ЄС, які бажають працювати у водах біля Британії та Нормандських островів після Brexit.
  • 27 жовтня сварка між Лондоном і Парижем спалахнула з новою силою.
  • Франція пригрозилаперебоями в торгівлі з 2 листопада, якщо її човнам не буде надано додатковий доступ до британських вод. Ці заходи включатимуть систематичні митні та санітарні перевірки продуктів, що ввозяться до Франції, та заборону на розвантаження морепродуктів.



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