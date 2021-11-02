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NASA відклала запуск SpaceX на МКС через медичні проблеми з космонавтом

Вівторок, 2 листопада 2021, 02:45
NASA відклала запуск SpaceX на МКС через медичні проблеми з космонавтом
Joe Raedle/Getty Images

NASA оголосила про рідкісну затримку запуску ракети SpaceX на Міжнародну космічну станцію.

Джерело: NASA, The Guardian

Деталі: Зазначається, що затримка відбулася через незначну медичну проблему за участі одного з членів екіпажу. Востаннє NASA  відкладала запуск через медичну проблему з екіпажем під час польоту космічного корабля "Атлантіс" у 1990 році, коли командир місії Джон Крейтон захворів.

Запуск на МКС був запланований на середу 3 листопада.

Зазначається, що це друге перенесення  місії SpaceX за тиждень. Запуск, спочатку призначений на неділю був відкладений до середи  через невідповідні погодні умови. Тепер він відбудеться 6 листопада.

"Українська правда" у Threads

Теми: космос
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