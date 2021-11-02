NASA відклала запуск SpaceX на МКС через медичні проблеми з космонавтом

NASA оголосила про рідкісну затримку запуску ракети SpaceX на Міжнародну космічну станцію.

Джерело: NASA, The Guardian

Деталі: Зазначається, що затримка відбулася через незначну медичну проблему за участі одного з членів екіпажу. Востаннє NASA відкладала запуск через медичну проблему з екіпажем під час польоту космічного корабля "Атлантіс" у 1990 році, коли командир місії Джон Крейтон захворів.

Запуск на МКС був запланований на середу 3 листопада.

Зазначається, що це друге перенесення місії SpaceX за тиждень. Запуск, спочатку призначений на неділю був відкладений до середи через невідповідні погодні умови. Тепер він відбудеться 6 листопада.