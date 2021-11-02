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Соціологія "Рейтингу" показала найбільшу довіру до Зеленського

Вівторок, 2 листопада 2021, 11:46
фото: ОПУ

Станом на кінець жовтня рейтинг довіри серед українських політиків очолює чинний президент Володимир Зеленський, якому довіряють 39% опитаних.

Джерело: результати опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 21-23 жовтня

Дослівно: "Рейтинг довіри до політиків очолює Володимир Зеленський, якому довіряють 39% опитаних, не довіряють – 59%. Юлії Тимошенко довіряють 26%, не довіряють – 72%. Петру Порошенку довіряють 25%, не довіряють – 73%. Юрію Бойку довіряють 24%, не довіряють – 57%, не знають його – 16%". 

Деталі: Найбільше опитаних не довіряють попередньому президенту Петру Порошенку - 73%, лідерці ВО "Батьківщина" Юлії Тимошенко не довіряють 72% респондентів.

При цьому рейтинг недовіри щодо кожного політика вищий за 50%.

 

Дослідження тривало 21-23 жовтня. Методом телефонних інтерв’ю основі випадкових мобільних номерів опитали 2500 респондентів від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2%.  

Українська правда
Теми: рейтингопитуванняЗеленський


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