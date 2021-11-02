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Кабмін систематично ігнорує переможців конкурсів на держслужбу – Bihus.Info

Вівторок, 2 листопада 2021, 11:23

Кабінет міністрів часто ігнорує рішення конкурсних комісій у конкурсах на топові посади в державі або ж сама конкурсна комісія усуває кандидатів, які не вигідні Офісу президента. 

Джерело: журналісти Bihus.Info

Деталі: Так відбувалося під час конкурсів на обрання керівників Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Бюро економічної безпеки, а також членів НКРЕКП. 

На сайті Національного агентства України з питань державної служби помітно, що на більшість ТОП-посад в державі постійно оголошують повторні конкурси. 

З відповіді агентства на запит журналістів стає зрозуміло, що у більшості випадків повторні конкурси відбуваються через те, що орган, який має обрати з відібраних конкурсною комісією переможців і призначити когось з них (переважно Кабмін) протягом 44 днів не робить цього. За законодавством у такому разі урядовці оголошують повторний конкурс.

І поки конкурс не відбувся – Кабмін може призначити потрібну людину, яка очолюватиме орган в статусі в.о. 

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль не став називати конкретні причини чому уряд не призначає того чи іншого посадовця.

У період, коли парламент тимчасово скасував проведення конкурсів через оголошений в країні карантин, Кабінет міністрів без проблем знайшов і призначив 91-го топ-посадовця. А коли конкурси поновили – з призначеннями знову почалися проблеми. 

Журналісти припускають, що в уряді намагаються "відсіяти" кадри, які з якихось причин не влаштовують владу.

Є конкурси, у яких неможливо призначити повторний відбір, бо це не передбачено Законом. 

Так, наприклад, Кабмін вже двічі поспіль провалив призначення членів тарифної комісії НКРЕКП. Спочатку там відмовились призначати Руслана Машляковського (який вже раніше працював у НКРЕКП) чи Костянтина Ущаповського (який раніше працював в "Енергоатомі" і НЕК "Укренерго"), хоча за законом мали обрати одного з них. 

Стенограма засідання уряду свідчить про те, що призначати людей не хотів особисто прем’єр Денис Шмигаль.

Згодом Кабінет міністрів знову не призначив жодного з обраних конкурсною комісією кандидатів на ще одну вакантну посаду в НКРЕКП.

Конкурс у САП триває вже більше року і регулярно затягується. Відбіркова комісія кілька разів зривала засідання, бо частина її членів, близьких до функціонерів з Офісу президента, просто не з’являлись на нього. 

У "Центрі протидії корупції" переконані, що причина в тому, що у фінал конкурсу просто вийшли кандидати, які не влаштовують Банкову. Це, зокрема, детектив НАБУ Олександр Клименко, який раніше займався справою заступника голови ОП Олега Татарова у справі з квартирними аферами "Укрбуду". 

Раніше "Схеми" з’ясували, що значна частина конкурсної комісії так чи інакше перетинались по роботі із Татаровим. 

Конкурс на керівника БЕБ виграв колишній очільник податкової міліції Вадим Мельник. Переможцем його називали задовго до закінчення конкурсу.

Його конкурента на конкурсі – екс-секретаря РНБО Олександра Данилюка – не допустили до конкурсу нібито через те, що його міжнародний диплом не перевірило українське Міністерство освіти.

"Українська правда" в Threads

Теми: кадриКабінет міністрів
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