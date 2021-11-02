На саміті в Глазго домовились вирішити проблему вирубування лісів до 2030 року
Понад 100 світових лідерів на кліматичному саміті у Глазго домовились вирішити проблему масових вирубок лісів до 2030 року в рамках першої великої угоди саміту COP26.
Як повідомляє "Європейська правда", про це пише BBC.
Угода включає виділення на досягнення мети 19,2 мільярда доларів державних та приватних коштів.
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, який приймає глобальну зустріч у Глазго, у вівторок назве домовленість "знаменною угодою щодо захисту та відновлення лісів Землі".
Експерти привітали цей крок, але попередили, що минула угода 2014 року загалом не змогла сповільнити вирубування лісів, і зобов'язання необхідно виконувати.
Бразилія, де було вирубано значні ділянки тропічних лісів, буде серед підписантів угоди у вівторок.
Окрім Бразилії, угоду зобов’язались підтримати Канада, Росія, Китай, Індонезія, Демократична Республіка Конго, США, Велика Британія та інші держави.
Частина коштів буде виділена країнам, що розвиваються, на відновлення пошкоджених земель, боротьбу з лісовими пожежами та підтримку громад корінних народів.
Понад 30 найбільших фінансових компаній світу, включаючи Aviva, Schroders та Axa, також візьмуть на себе зобов'язання припинити інвестиції у діяльність, пов'язану з вирубуванням лісів.
Крім того, буде створено фонд у 1,1 мільярда фунтів стерлінгів для захисту другого за величиною тропічного лісу у світі – у басейні річки Конго.