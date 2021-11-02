У вівторок столичний транспорт працюватиме довше через футбол

2 листопада метро та низка маршрутів наземного громадського транспорту Києва продовжить роботу на 1 годину через футбольний матч на НСК "Олімпійський".

Джерело: сайт Київської адміністрації

Деталі: Також повідомляється, що можливе закриття на вхід станції "Олімпійська" перед початком матчу (початок о 22:00) і після закінчення гри – станцій "Олімпійська", "Палац спорту" і "Площа Льва Толстого".



На одну годину довше працюватимуть:

тролейбуси № 3, 8, 18, 24, 26, 30, 41;

трамваї № 1-К, 8-К, 28;

автобуси у режимі маршрутного таксі № 178, 220, 410, 500, 523, 576, 582.

Також КМДА обіцяє забезпечити чергування резервних автобусів, які у разі необхідності будуть задіяні на маршрутах № 33-Т, 55, 69, 99.



У мерії нагадали, що з 1 листопада у Києві проїзд у громадському транспорті дозволений лише за наявності негативного ПЛР-тесту на Covid-19 або експрес-тесту на визначення антигена строком дії 72 години; "жовтого" чи "зеленого" Covid-сертифіката; або документа про одужання від коронавірусу.

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