Google та Youtube заблокували акаунти Слідкому Білорусі

Офіційний Googlе-акаунт та YouTube-канал Слідчого комітету заблоковано через введення санкцій щодо осіб та організацій з Білорусі.

Джерело: Youtube, "Белта" з посиланням на Слідчий комітет Білорусі

Деталі: Зазначається, що Google повідомив, що "акаунт вимкнено згідно з правилами щодо обмеження експорту та застосування санкцій і не може бути відновлений".

Слідком повідомив виданню, що також заблоковано ютуб-канал із 23 тисячами передплатників.

Під час переходу на сторінку каналу пише, що "ця сторінка недоступна".