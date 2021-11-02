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Google та Youtube заблокували акаунти Слідкому Білорусі

Вівторок, 2 листопада 2021, 13:47
Google та Youtube заблокували акаунти Слідкому Білорусі
Олександр лукашенко, фото: белта

Офіційний Googlе-акаунт та YouTube-канал Слідчого комітету заблоковано через введення санкцій щодо осіб та організацій з Білорусі.

Джерело: Youtube, "Белта" з посиланням на Слідчий комітет Білорусі

Деталі: Зазначається, що Google повідомив, що "акаунт вимкнено згідно з правилами щодо обмеження експорту та застосування санкцій і не може бути відновлений".

 

Слідком повідомив виданню, що також заблоковано ютуб-канал із 23 тисячами передплатників.

Під час переходу на сторінку каналу пише, що "ця сторінка недоступна".

 

Українська правда

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Теми: Білорусьсанкціїсоцмережі
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