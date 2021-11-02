Google та Youtube заблокували акаунти Слідкому Білорусі
Вівторок, 2 листопада 2021, 13:47
Офіційний Googlе-акаунт та YouTube-канал Слідчого комітету заблоковано через введення санкцій щодо осіб та організацій з Білорусі.
Джерело: Youtube, "Белта" з посиланням на Слідчий комітет Білорусі
Деталі: Зазначається, що Google повідомив, що "акаунт вимкнено згідно з правилами щодо обмеження експорту та застосування санкцій і не може бути відновлений".
Слідком повідомив виданню, що також заблоковано ютуб-канал із 23 тисячами передплатників.
Під час переходу на сторінку каналу пише, що "ця сторінка недоступна".
Українська правда