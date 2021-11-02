Зеленський у Глазго обговорив Донбас з генсеком НАТО

Президент Володимир Зеленський на полях кліматичного саміту ООН у Глазго обговорив з генсеком НАТО ситуацію на Донбасі.

Про це глава держави повідомив у Twitter, пише "Європейська правда".

"На полях кліматичної конференції ООН обговорили з Єнсом Столтенбергом розвиток безпекової ситуації на Донбасі. Для України дуже важлива підтримка НАТО в контексті тих викликів, які постали перед нашою країною", - йдеться у повідомленні президента.

Раніше Зеленський повідомив, що на полях кліматичного саміту у Глазго зустрівся з президентом США Джо Байденом та обговорив із ним ситуацію на Донбасі.

Крім того, Зеленський у Глазго зустрічався з низкою інших лідерів, у тому числі прем’єром Британії Борисом Джонсоном, прем’єром Канади Джастіном Трюдо і Ангелою Меркель, яка залишає посаду канцлера Німеччини.

Під час виступу на конференції у Глазго Зеленський закликав до "глобального потепління у відносинах держав", розповівши про дві екологічні бомби, які виникли через невиконання гарантій Україні.