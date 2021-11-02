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Уже понад 70% українців вважають, що країна рухається не туди

Вівторок, 2 листопада 2021, 14:52
Уже понад 70% українців вважають, що країна рухається не туди
Фото nationalcorps.org

Кількість громадян, які вважають, що справи в країні рухаються в неправильному напрямку, зростає – станом на кінець жовтня таких уже 71,1%.

Джерело: результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 20-25 жовтня

Дослівно: "71,1% українців вважають, що справи в країні рухаються в неправильному напрямку. Про правильний напрямок говорять 15%". 

 
Інфографіка КМІС

Деталі: Соціологи відзначають, що у липні 68,7% респондентів вважали, що справи в країні рухаються в неправильному напрямку, а протилежної думки дотримувались 16,1%.

Дослідження тривало 20-25 жовтня. Методом особистого інтерв’ю з використанням планшета було опитано 2028 респондентів, що мешкають у 103 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) від 18 років.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,9% – для показників близьких до 25%, 2,2% – для показників близьких до 12%, 1,5% – для показників близьких до 5%.

  

Українська правда
Теми: соціологіяопитуванняУкраїна
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