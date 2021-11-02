Словаччина зобов'язалася підтримати вступ України в ЄС

Президент України Володимир Зеленський та президентка Словаччини Зузана Чапутова підписали спільну заяву щодо підтримки вступу України до ЄС.

Підписання відбулося на полях кліматичного саміту у Глазго, повідомляє "Європейська правда".

"Словаччина стала ще однією державою ЄС, з якою підписано Декларацію про визнання європейської перспективи України. Обговорили з Зузаною Чапутовою підтримку членства України в НАТО та ЄС, взаємодію в енергетичній сфері й безпекову ситуацію на Донбасі", - йдеться у заяві офісу президента у Twitter.

Раніше чотири країни ЄС підписали декларації про визнання європейської перспективи України - Литва, Латвія, Естонія та Польща.

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