Денісова поскаржилася в поліцію на сайт "Миротворець": порушив права дитини

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до Нацполіції та Служби безпеки України з вимогою вилучити з сайту "Миротворець" інформацію про 13-річну мешканку окупованої Луганщини Фаїну Савенкову.

Джерело: Денісова у Telegram, Українська правда

Деталі: Нещодавно до списків ворогів України на відомому сайті "Миротворець" внесли 13-річну мешканку ОРЛО Фаїну Савенкову. Її назвали "жертвою психологічного насильства та російсько-терористичної пропаганди".

Як зазначається на сайті, Савенкова бере участь в антиукраїнських пропагандистських заходах і називає себе письменницею, хоча насправді лише "поширює фейкову інформацію про Донбас". Зокрема, дівчинка заявляє про "постійні обстріли" з боку Збройних сил України по окупованому Луганську. Своїм місцем проживання вказує "новоросію".

Ця публікація викликала шквал обурення у російських та сепаратистських ЗМІ.

Людмилі Денісовій теж не сподобався підхід "Миротворця", а саме той факт, що сайт порушує права дитини і публікує особисті дані Савенкової.

За словами омбудсманки, вона дізналася про це під час моніторингу ЗМІ.

Денісова нагадала, що Україна взяла на себе зобов’язання перед ООН захищати дітей, яких торкається збройний конфлікт.

Пряма мова: "Резолюція Ради Безпеки ООН № 2427 (2018) наголошує на тому, що до дітей, які були завербовані на порушення застосовного міжнародного права збройними силами та збройними групами та звинувачуються у скоєнні злочинів під час збройних конфліктів, необхідно ставитися насамперед як до жертв порушень міжнародного права.

Статтею 10 Закону України "Про охорону дитинства" закріплено, що розголошення чи публікація будь-якої інформації про дитину, яка може завдати їй шкоди, без згоди законного представника дитини забороняється.

У зв’язку з цим звернулася до Національної поліції України та Служби безпеки України з вимогою вжити заходів щодо вилучення із списків сайту "Миротворець" інформації про малолітніх та неповнолітніх дітей з метою недопущення порушення їхніх прав та втягування у збройний конфлікт".