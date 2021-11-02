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Чоловік їхав до Росії з приклеєною на спині іконою - прикордонники

Вівторок, 2 листопада 2021, 18:50
Чоловік їхав до Росії з приклеєною на спині іконою - прикордонники
фото ДПСУ

На Чернігівщині прикордонники з митниками запобігли спробі незаконного вивезення валюти та предметів, які можуть мати культурно-історичну цінність.

Джерело: Державна прикордонна служба

Деталі: Приховані від контролю предмети та кошти виявили під час перевірки автомобіля "Мерседес", який прибув у пункт пропуску "Сеньківка" вночі 2 листопада.

Маючи інформацію від оперативних співробітників про можливе переміщення товарів, що становлять культурну цінність, прикордонники ініціювали поглиблений огляд.

Оглядова група виявила ікону Андрія Первозванного в срібний ризі, яку водій закріпив клейкою стрічкою на спині під одягом.

Крім того, в автомобілі прикордонники з митниками знайшли незадекларовані 1 670 000 російських рублів та 10 665 доларів США, а також елемент старовинного посуду з тавром "Карл Фаберже" та автограф Сальвадора Далі з сертифікатом.

 

Дослівно ДПСУ: "Наразі обставини порушення з’ясовуються. Автомобіль, валюту та предмети, які, найімовірніше, мають культурно-історичну цінність, тимчасово вилучені митницею. Подальші рішення щодо них прийматимуть після відповідних експертиз".

Українська правда

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Теми: Прикордонна службакордонконтрабанда
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