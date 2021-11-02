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У Зеленського хочуть бачити 350 тисяч вакцинованих українців щодня

Вівторок, 2 листопада 2021, 19:21
У Зеленського хочуть бачити 350 тисяч вакцинованих українців щодня
Кирило Тимошенко. фото ОП

Влада поставила перед місцевою владою завдання нарощувати темпи вакцинації проти Covid-19, щоб щоденна кількість щеплень у країні досягла 350 тисяч.

Джерело: заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко під час спілкування з представниками ЗМІ у Вінниці, цитує сайт ОП

Пряма мова: "Є конкретні завдання, які на засіданні Ради національної безпеки і оборони були поставлені щодо кількості вакцинацій загалом по Україні й були доведені до кожної області й кожного міста. Загальна кількість – 350 тисяч вакцинацій на добу. Тобто за кожен тиждень ми повинні робити понад два мільйони (щеплень)".

Деталі: За словами Тимошенка, минулого тижня в один з днів було вакциновано 317 тисяч осіб, водночас в інші дні кількість щеплень не перевищувала 300 тисяч.

Заступник голови ОП заявив, що у Вінниці має робитися за день 14 тисяч вакцинацій. Вказано, що Тимошенко отримав запевнення від голови Вінницької обласної державної адміністрації, що місцева влада "вживатиме заходів задля прискорення темпів щеплення".  

Українська правда

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Теми: вакцинаціякоронавірусОфіс президента
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