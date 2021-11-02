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У Зеленського хочуть бачити 350 тисяч вакцинованих українців щодня

Вівторок, 2 листопада 2021, 20:21
Кирило Тимошенко. фото ОП

Влада поставила перед місцевою владою завдання нарощувати темпи вакцинації проти Covid-19, щоб щоденна кількість щеплень у країні досягла 350 тисяч.

Джерело: заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко під час спілкування з представниками ЗМІ у Вінниці, цитує сайт ОП

Пряма мова: "Є конкретні завдання, які на засіданні Ради національної безпеки і оборони були поставлені щодо кількості вакцинацій загалом по Україні й були доведені до кожної області й кожного міста. Загальна кількість – 350 тисяч вакцинацій на добу. Тобто за кожен тиждень ми повинні робити понад два мільйони (щеплень)".

Деталі: За словами Тимошенка, минулого тижня в один з днів було вакциновано 317 тисяч осіб, водночас в інші дні кількість щеплень не перевищувала 300 тисяч.

Заступник голови ОП заявив, що у Вінниці має робитися за день 14 тисяч вакцинацій. Вказано, що Тимошенко отримав запевнення від голови Вінницької обласної державної адміністрації, що місцева влада "вживатиме заходів задля прискорення темпів щеплення".  

Українська правда
Теми: вакцинаціякоронавірусОфіс президента


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