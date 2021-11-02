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Нідерланди повертають Covid-обмеження: маски, робота з дому і "перепустки здоров'я"

Вівторок, 2 листопада 2021, 22:28
Нідерланди повертають Covid-обмеження: маски, робота з дому і перепустки здоров'я
ілюстративне фото з сайту Unsplash

Уряд Нідерландів вирішив повернути обмежувальні заходи, спрямовані на уповільнення останнього сплеску COVID-19, включаючи носіння масок.

Про це йдеться у заяві на сайті уряду, повідомляє "Європейська правда".

З 6 листопада маски для обличчя знову обов'язкові у всіх громадських місцях у приміщеннях, де не використовуються "перепустки здоров'я". Це стосується, серед іншого, до супермаркетів, громадського транспорту, аеропортів, парків розваг.

При виконанні контактних професій, де це необхідно, це стосується як клієнта, так і постачальника послуг. Штраф за недотримання правил становить 95 євро.

Також розширюється дія "перепустки здоров'я". Тепер вона необхідна для відвідування кафе та ресторанів, театрів, концертних залів та кінотеатрів, спортивних та культурних заходів.

З 3 листопада поновлюються рекомендації щодо роботи вдома, вони будуть посилені до "працювати вдома не менше половини робочого часу".

Уряд також запропонує додаткову дозу вакцини у грудні для всіх людей віком 80 років і більше. 

Кількість нових інфекцій у Нідерландах зростає протягом місяця, і досягла найвищого рівня з липня минулого тижня. Випадків у понеділок було на 45% більше, ніж тиждень тому, і становило 7700. Понад 1200 пацієнтів із COVID-19 перебували у лікарні, найбільше за п'ять місяців.

Більшість обмежень у Нідерландах скасували 25 вересня, а "перепустка здоров'я" була запроваджена як вимога для відвідувачів барів, ресторанів, клубів чи культурних заходів.

За даними уряду, близько 84% дорослого населення Нідерландів повністю вакциновано COVID-19.

"Українська правда" у Threads

Теми: НідерландиCovid-2019
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