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Байден розкритикував Китай та Росію за відсутність на COP26

Середа, 3 листопада 2021, 00:45
Ian Forsyth/Getty Images

Президент США Джо Байден розкритикував президентів Китаю та Росії – Сі Цзінпіня  та Володимира Путіна - за те, що вони не були на кліматичному саміті COP26 в Глазго.

Джерело: BBC

Деталі: Байден сказав, що клімат - це "гігантська проблема", і Китай "пішов", додавши, що "те саме з Росією та Путіним".

За словами Байдена, "той факт, що Китай намагається відстояти нову роль у світі як світового лідера, зі зрозумілих причин – не проявляється". Байден назвав відсутність Сі Цзіньпіна "великою помилкою". Він сказав те саме про Путіна, заявивши, що дика місцевість у Росії горить, а російський президент "зберігає мовчання" з цього приводу.

BBС пише, що водночас і Росія, і Китай направили делегації. Уточнюється, що на конференції в Глазго зібралися понад 120 лідерів.

Наразі Китай є найбільшим у світі джерелом викидів вуглекислого газу. За ним – США. Росія посідає п'яте місце після ЄС та Індії.

Що передувало: 31 жовтня Байден звинуватив Росію та Китай у розчаруванні рівнем відданості лідерів G20 боротьбі зі зміною клімату.

Знати більше: Головний кліматичний саміт COP26: чому це важливо та підсумки першого дня

Нагадаємо:

  • 26COP (COP – Conference of the Parties) триває з 31 жовтня по 12 листопада в шотландському місті Глазго.
  • СОР26 називають вирішальною для боротьби з кліматичними змінами. 

Теми: кліматБайденКитайРосія


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