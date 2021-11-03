Байден розкритикував Китай та Росію за відсутність на COP26

Президент США Джо Байден розкритикував президентів Китаю та Росії – Сі Цзінпіня та Володимира Путіна - за те, що вони не були на кліматичному саміті COP26 в Глазго.

Джерело: BBC

Деталі: Байден сказав, що клімат - це "гігантська проблема", і Китай "пішов", додавши, що "те саме з Росією та Путіним".

За словами Байдена, "той факт, що Китай намагається відстояти нову роль у світі як світового лідера, зі зрозумілих причин – не проявляється". Байден назвав відсутність Сі Цзіньпіна "великою помилкою". Він сказав те саме про Путіна, заявивши, що дика місцевість у Росії горить, а російський президент "зберігає мовчання" з цього приводу.

BBС пише, що водночас і Росія, і Китай направили делегації. Уточнюється, що на конференції в Глазго зібралися понад 120 лідерів.

Наразі Китай є найбільшим у світі джерелом викидів вуглекислого газу. За ним – США. Росія посідає п'яте місце після ЄС та Індії.

Що передувало: 31 жовтня Байден звинуватив Росію та Китай у розчаруванні рівнем відданості лідерів G20 боротьбі зі зміною клімату.

Знати більше: Головний кліматичний саміт COP26: чому це важливо та підсумки першого дня

Нагадаємо: