Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Невідомі підпалили потяг в Чилі на тлі конфлікту з корінним народом

Середа, 3 листопада 2021, 01:40
AFP

Вантажний потяг зійшов з рейок і був підпалений невідомими  у Ла Арауканії на півдні Чилі.

Джерело: Reuters, AFP

Деталі: Група невідомих "завдала шкоди шпалам" залізниці неподалік міста Вікторія, внаслідок чого кілька вагонів зійшли з рейок.

Напад стався в районі південної макрозони штату Вікторія, де  діє надзвичайний стан.

У потязі була целюлоза, що використовується для виготовлення паперу. Її перевозили з Вальдівії в провінцію Консепсьйон.

Віктор Манолі, делегат президента в цьому районі, сказав, що "це замах на людське життя, тому що він міг бути спрямований проти пасажирського поїзда, який курсує між Темуко та Вікторією", і "те, що ми переживаємо сьогодні, - це терористичні акти". Чиновник сказав, що досі ніхто не взяв на себе відповідальність за напад.

Внаслідок нападу було припинено рух поїздів із міст Вікторія та Темуко.

Reuters пише, що напад відбувся на тлі напруженості між державою та місцевою групою корінного населення мапуче -  найбільшою чилійською етнічною групою.

В Ла Арауканії триває історичний конфлікт між мапуче  і державою. Корінні жителі претендують на землі, які вони вважають своїми по праву предків і які були передані приватним організаціям, особливо лісовим компаніям та фермерам.

Відсутність вирішення цього конфлікту призвела до насильства в останнє десятиліття із підпалами приватних будинків та вантажівок. Президент Чилі Себастьян Піньєра 12 жовтня оголосив надзвичайний стан та 15-денну мілітаризацію трьох провінцій у регіоні, продовжену до 11 листопада.

Теми: пожежа


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Зеленський дав посаду Кінаху, хоча той підтримував "Харківські угоди" з РФ

У “Слузі народу” пригрозили нардепам, які захочуть об’єднатися з Разумковим

фотоГенерал Павловський вийшов з СІЗО: 16 мільйонів застави дав Порошенко

Зеленський підписав закон про олігархів

Ще одна область переходить у "червону" зону Covid

На Львівщині утилізують 40 тисяч доз AstraZeneca

Усі новини...
пожежа
Сирія стратила 24 людини за підпали, що спричинили лісові пожежі
У самому центрі Києва горів будинок
Чоловік підпалив двері квартири колишньої дружини й ледве не згорів сам
Останні новини
18:48
Енергорегулятор перевірить низку ТЕС через запаси вугілля
18:36
фотоСБУ та міжнародні експерти оприлюднили докази російської збройної агресії в Україні
18:35
Скандал у КПІ: у жіночій душовій в гуртожитку виявили приховану камеру
18:24
Зеленський звільнив начальника департаменту СБУ, що займається захистом державності
18:13
Румунія попросила Україну відмовитися від визнання "молдовської мови"
17:55
Фермери Одещини отримають держкомпенсацію за втрачений врожай – Мінагро
17:45
Український боєць отримав поранення на Донбасі
17:37
Гривня дещо зміцніла на закритті міжбанку
17:36
Зеленський дав посаду Кінаху, хоча той підтримував "Харківські угоди" з РФ
17:33
Ринок землі: кількість угод перевалила за 40 тисяч
Усі новини...