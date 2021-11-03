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Ще два десятки камер автофіксації порушень ПДР з’явились на дорогах України

Середа, 3 листопада 2021, 08:35
Ще два десятки камер автофіксації порушень ПДР з’явились на дорогах України
Фото Патрульної поліції

З 3 листопада на дорогах України запрацювали ще 18 комплексів автоматичної фото- та відеофіксації порушень Правил дорожнього руху.

Джерело: перший заступник начальника Патрульної поліції Олексій Білошицький у Facebook

Деталі: Нові камери з’явились на дорогах Одеси, Херсона, Хмельницького і Запорізької області.

Розташування приладів:

м. Херсон (4 прилади контролю "КАСКАД")

  • вул. Нафтовиків, 4 (напрямок спрямування приладу вул. Адмірала Макарова),
  • вул. Нафтовиків, 13 (напрямок спрямування приладу вул. Івана Богуна),
  • вул. Перекопська, 163 (напрямок спрямування приладу вул. 28-ї Армії),
  • Бериславське шосе, 46 (напрямок спрямування приладу вул. Урожайна),

м. Одеса (9 приладів контролю "КАСКАД")

  • Південна дорога, 2 (напрямок спрямування приладу Миколаївська дорога),
  • Південна дорога, 39 (напрямок спрямування приладу вул. Семена Палія),
  • вул. Семена Палія, 80 (напрямок спрямування приладу вул. Академіка Заболотного),
  • Миколаївська дорога, 205 (напрямок спрямування приладу вул. Лиманна),
  • просп. Небесної Сотні, 4 (напрямок спрямування приладу вул. Левітана),
  • Миколаївська дорога, 287 (напрямок спрямування приладу Південна дорога),
  • просп. Шевченка, 4-А (напрямок спрямування приладу вул. Семінарська),
  • просп. Добровольського, 123-А (напрямок спрямування приладу вул. Генерала Бочарова),
  • вул. Семена Палія, 25-А (напрямок спрямування приладу Південна дорога),

м. Хмельницький (3 прилади контролю "КАСКАД")

  • Вінницьке шосе, 8/1 (напрямок спрямування приладу вул. Молдавська),
  • вул. Кам’янецька, 132 (напрямок спрямування приладу вул. Житецького),
  • просп. Миру, 65 (напрямок спрямування приладу Старокостянтинівське шосе),

Запорізька область (2 прилади контролю "КАСКАД")

  • на 526 км+613 автодороги Н-08 (напрямок спрямування приладу м. Маріуполь)
  • на 2 км+372 автодороги Н-15 (напрямок спрямування приладу м. Донецьк).

Таким чином, з 3 листопада автоматично фіксуватимуть правопорушення уже 236 камер.

Українська правда
Теми: дорогиавтополіція
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