Ще два десятки камер автофіксації порушень ПДР з’явились на дорогах України

З 3 листопада на дорогах України запрацювали ще 18 комплексів автоматичної фото- та відеофіксації порушень Правил дорожнього руху.

Джерело: перший заступник начальника Патрульної поліції Олексій Білошицький у Facebook

Деталі: Нові камери з’явились на дорогах Одеси, Херсона, Хмельницького і Запорізької області.

Розташування приладів:

м. Херсон (4 прилади контролю "КАСКАД")

вул. Нафтовиків, 4 (напрямок спрямування приладу вул. Адмірала Макарова),

вул. Нафтовиків, 13 (напрямок спрямування приладу вул. Івана Богуна),

вул. Перекопська, 163 (напрямок спрямування приладу вул. 28-ї Армії),

Бериславське шосе, 46 (напрямок спрямування приладу вул. Урожайна),

м. Одеса (9 приладів контролю "КАСКАД")

Південна дорога, 2 (напрямок спрямування приладу Миколаївська дорога),

Південна дорога, 39 (напрямок спрямування приладу вул. Семена Палія),

вул. Семена Палія, 80 (напрямок спрямування приладу вул. Академіка Заболотного),

Миколаївська дорога, 205 (напрямок спрямування приладу вул. Лиманна),

просп. Небесної Сотні, 4 (напрямок спрямування приладу вул. Левітана),

Миколаївська дорога, 287 (напрямок спрямування приладу Південна дорога),

просп. Шевченка, 4-А (напрямок спрямування приладу вул. Семінарська),

просп. Добровольського, 123-А (напрямок спрямування приладу вул. Генерала Бочарова),

вул. Семена Палія, 25-А (напрямок спрямування приладу Південна дорога),

м. Хмельницький (3 прилади контролю "КАСКАД")

Вінницьке шосе, 8/1 (напрямок спрямування приладу вул. Молдавська),

вул. Кам’янецька, 132 (напрямок спрямування приладу вул. Житецького),

просп. Миру, 65 (напрямок спрямування приладу Старокостянтинівське шосе),

Запорізька область (2 прилади контролю "КАСКАД")

на 526 км+613 автодороги Н-08 (напрямок спрямування приладу м. Маріуполь)

на 2 км+372 автодороги Н-15 (напрямок спрямування приладу м. Донецьк).

Таким чином, з 3 листопада автоматично фіксуватимуть правопорушення уже 236 камер.