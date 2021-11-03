Ще два десятки камер автофіксації порушень ПДР з’явились на дорогах України
Середа, 3 листопада 2021, 08:35
З 3 листопада на дорогах України запрацювали ще 18 комплексів автоматичної фото- та відеофіксації порушень Правил дорожнього руху.
Джерело: перший заступник начальника Патрульної поліції Олексій Білошицький у Facebook
Деталі: Нові камери з’явились на дорогах Одеси, Херсона, Хмельницького і Запорізької області.
Розташування приладів:
м. Херсон (4 прилади контролю "КАСКАД")
- вул. Нафтовиків, 4 (напрямок спрямування приладу вул. Адмірала Макарова),
- вул. Нафтовиків, 13 (напрямок спрямування приладу вул. Івана Богуна),
- вул. Перекопська, 163 (напрямок спрямування приладу вул. 28-ї Армії),
- Бериславське шосе, 46 (напрямок спрямування приладу вул. Урожайна),
м. Одеса (9 приладів контролю "КАСКАД")
- Південна дорога, 2 (напрямок спрямування приладу Миколаївська дорога),
- Південна дорога, 39 (напрямок спрямування приладу вул. Семена Палія),
- вул. Семена Палія, 80 (напрямок спрямування приладу вул. Академіка Заболотного),
- Миколаївська дорога, 205 (напрямок спрямування приладу вул. Лиманна),
- просп. Небесної Сотні, 4 (напрямок спрямування приладу вул. Левітана),
- Миколаївська дорога, 287 (напрямок спрямування приладу Південна дорога),
- просп. Шевченка, 4-А (напрямок спрямування приладу вул. Семінарська),
- просп. Добровольського, 123-А (напрямок спрямування приладу вул. Генерала Бочарова),
- вул. Семена Палія, 25-А (напрямок спрямування приладу Південна дорога),
м. Хмельницький (3 прилади контролю "КАСКАД")
- Вінницьке шосе, 8/1 (напрямок спрямування приладу вул. Молдавська),
- вул. Кам’янецька, 132 (напрямок спрямування приладу вул. Житецького),
- просп. Миру, 65 (напрямок спрямування приладу Старокостянтинівське шосе),
Запорізька область (2 прилади контролю "КАСКАД")
- на 526 км+613 автодороги Н-08 (напрямок спрямування приладу м. Маріуполь)
- на 2 км+372 автодороги Н-15 (напрямок спрямування приладу м. Донецьк).
Таким чином, з 3 листопада автоматично фіксуватимуть правопорушення уже 236 камер.
Українська правда