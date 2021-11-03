В Естонії громадянина України засудили до 7 років в’язниці за вбивство співвітчизника

В Естонії Харьюський повітовий суд визнав 35-річного громадянина України винним у вбивстві свого співвітчизника в Палдіскі та засудив його до 10 років позбавлення волі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал ERR.

Оскільки справа розглядалася у порядку спрощеного провадження, то термін покарання було зменшено на третину. Тепер він становитиме майже 7 років тюремного ув'язнення.

Після відбуття покарання українця депортують з Естонії із 10-річною забороною на в'їзд.

Чоловік під час сварки вдарив ножем свого ровесника, також громадянина України, внаслідок чого той помер на місці від отриманих травм.

"Третій чоловік, який перебував у квартирі, зателефонував на номер служби екстреної допомоги, і співробітники поліції, які прибули на місце події, затримали нападника за підозрою у скоєнні злочину", - зазначили в прокуратурі.