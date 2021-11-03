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В Естонії громадянина України засудили до 7 років в’язниці за вбивство співвітчизника

Середа, 3 листопада 2021, 10:22

В Естонії Харьюський повітовий суд визнав 35-річного громадянина України винним у вбивстві свого співвітчизника в Палдіскі та засудив його до 10 років позбавлення волі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал ERR.

Оскільки справа розглядалася у порядку спрощеного провадження, то термін покарання було зменшено на третину. Тепер він становитиме майже 7 років тюремного ув'язнення.

Після відбуття покарання українця депортують з Естонії із 10-річною забороною на в'їзд.

Чоловік під час сварки вдарив ножем свого ровесника, також громадянина України, внаслідок чого той помер на місці від отриманих травм.

"Третій чоловік, який перебував у квартирі, зателефонував на номер служби екстреної допомоги, і співробітники поліції, які прибули на місце події, затримали нападника за підозрою у скоєнні злочину", - зазначили в прокуратурі.

Теми: Естоніяукраїнці


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