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До Польщі вторглася з Білорусі група невідомих у формі, МЗС викликало дипломата

Середа, 3 листопада 2021, 10:44
До Польщі вторглася з Білорусі група невідомих у формі, МЗС викликало дипломата
Фото wikipedia.org

МЗС Польщі повідомило про виклик тимчасового повіреного у справах Білорусі після того як напередодні кордон незаконно перетнула група невідомих у формі і зі зброєю.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє RMF24.

Міністерство закордонних справ не надало детальної інформації про інцидент і місце, де він стався. Також не пояснили, наскільки велика була група озброєних людей, які перетнули кордон.

У міністерстві повідомили, що розмова з тимчасовим повіреним у справах Республіки Білорусь відбулася вчора. Його прийняв заступник міністра закордонних справ Пьотр Вавжик.

Вавжик висловив білоруській стороні рішучий протест проти порушення кордону.

"Він наголосив, що Польща налаштована захищати власні кордони та зовнішні кордони Європейського Союзу. Він також передав, що разом із усією спільнотою демократичних країн євроатлантичного співтовариства ми будемо послідовно протистояти нелегальній міграції, організованій Мінськом. Заступник міністра повідомив, що надішле ноту протесту до МЗС Республіки Білорусь і закликав білоруську сторону негайно розслідувати інцидент", – повідомили в МЗС.

Тисячі людей, переважно з Близького Сходу та Азії, намагалися перетнути кордон Польщі в останні місяці. ЄС звинувачує уряд Білорусі в тому, що він сприяв незаконній міграції, бо хотів помститися за санкції проти білоруського режиму.

Як повідомлялося, польський парламент у зв'язку з напливом нелегальних мігрантів затвердив план будівництва стіни на кордоні з Білоруссю вартістю 1,6-млрд злотих - 350 мільйонів євро.

Від 2 вересня у зв’язку з міграційним тиском режиму Лукашенка у прикордонній смузі з Білоруссю у Підляському та Люблінському воєводствах введений надзвичайний стан. 1 жовтня він був продовжений ще на 60 днів.

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Теми: ПольщаБілорусьМЗСкордон
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