На українців чекає потепління і тумани

Найближчої доби в Україну продовжить надходити тепле повітря із Західної Європи, вночі та вранці виникатимуть тумани.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру, синоптикиня Наталка Діденко у Facebook

Деталі: 4 листопада в Україні без опадів, лише у Закарпатській, удень та у Львівській, Волинській та Рівненській областях невеликий дощ. Вночі та вранці на більшій частині території очікуються тумани.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с, удень у західних областях подекуди пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, у південних та східних областях 5-10°; вдень 10-15°, на Закарпатті, Прикарпатті та крайньому півдні до 18°.

У Києві у четвер опадів не очікується. Вранці туман. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, вдень 11-13°.

5 листопада у західних та північних областях місцями невеликий дощ, на решті території без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 6-11°, вдень 13-18°, на півдні країни подекуди 20°, у західних областях 8-13°.

У столиці у п'ятницю вночі без опадів, удень місцями невеликий дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 10° тепла, вдень 15-17°.

За даними Наталки Діденко, попереду на киян чекають температурні "гойдалки": у суботу-неділю стовпчики термометрів опустяться на кілька градусів вниз – буде колюче різке прохолодне повітря.

8 листопада температура знову стрибне тепло вгору, а 9-10 листопада похолодає суттєво.