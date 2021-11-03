Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На українців чекає потепління і тумани

Середа, 3 листопада 2021, 11:16
На українців чекає потепління і тумани
фото: Ігор Разумей

Найближчої доби в Україну продовжить надходити тепле повітря із Західної Європи, вночі та вранці виникатимуть тумани.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру, синоптикиня Наталка Діденко у Facebook

Деталі: 4 листопада в Україні без опадів, лише у Закарпатській, удень та у Львівській, Волинській та Рівненській областях невеликий дощ. Вночі та вранці на більшій частині території очікуються тумани.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с, удень у західних областях подекуди пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, у південних та східних областях 5-10°; вдень 10-15°, на Закарпатті, Прикарпатті та крайньому півдні до 18°.

У Києві у четвер опадів не очікується. Вранці туман. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, вдень 11-13°.

5 листопада у західних та північних областях місцями невеликий дощ, на решті території без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 6-11°, вдень 13-18°, на півдні країни подекуди 20°, у західних областях 8-13°.

У столиці у п'ятницю вночі без опадів, удень місцями невеликий дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 10° тепла, вдень 15-17°.

За даними Наталки Діденко, попереду на киян чекають температурні "гойдалки": у суботу-неділю стовпчики термометрів опустяться на кілька градусів вниз – буде колюче різке прохолодне повітря.

8 листопада температура знову стрибне тепло вгору, а 9-10 листопада похолодає суттєво.

"Українська правда" у Threads

Теми: погода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Усі новини...
погода
У Франківську через негоду впала частина пішоходного мосту
Залпова злива в Києві: є підтоплення в двох районах
На Прикарпатті після дощу затопило сотні будинків
Останні новини
21:24
Росіяни запустили "Шахеди" з двох напрямків
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
20:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
20:13
Підрив гранат на сесії на Закарпатті: один із потерпілих помер
19:59
Колись наближеного до Папи кардинала засудили на 5,5 року за фінансові злочини
19:47
Найбільше ворог атакує на Авдіївському напрямку – зведення Генштабу
19:38
За даними ЗМІ, Австрія досі блокує 12-й пакет санкцій ЄС проти Росії
Усі новини...
Реклама: