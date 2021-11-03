Антивакцинатори провели в Одесі молитву за "порятунок роду"

Декілька десятків противників вакцинації від COVID-19 провели акцію протесту в центрі Одеси. Вони вигукували лозунги і молилися.

Джерело: місцеве видання "Думская"

Деталі: Антивакцинатори зібралися біля стін міськради. Там вони протестували проти "цифрового гетто" та навіть "тарифного геноциду".

Захід завершився молитвою "Отче наш".

Як повідомляє Об'єднана єврейська громада України, один із учасників акції виступив із антисемітськими заявами. Він наполягав, що країна захоплена "сіоністською терористичною організацією, яка слугує світовій єврейській олігархії, що поставила собі за мету знищення цивілізації".

Зокрема, за інформацією видання, перед присутніми виступив відомий антисеміт Павло Ярош. Він сказав, що, борючись із вакцинами, люди "захищають свій рід", і разом із активістами скандував "Я людина!".