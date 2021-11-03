У Росії розбився білоруський літак: загинуло 7 людей

Транспортний літак Ан-12 розбився неподалік Іркутська в Росії. За попередніми даними російських ЗМІ, загинуло всі 7 людей, які були на борту.

Джерело: російські видання РБК, новинна агенція "Інтерфакс", telegram-канал Mash

Деталі: Літак щез з радарів 3 листопада о 19:45 за місцевим часом (13:45 за Києвом). Далі в ЗМІ з’явились повідомлення, що літак впав і вибухнув при посадці, виконуючи другий захід на приземлення.

На запити російських журналістів офіційні джерела в Іркутському аеропорту та Міністерстві надзвичайних ситуацій повідомляли, що це був транспортний літак, однак не мали точної інформації стосовно кількості людей на борту.

За даними білоруського "Радіо Свобода", на борту Ан-12, що розбився, імовірно, були громадяни Росії, Білорусії та України. Літак належав авіакомпанії "Гродно".

У Міністерстві закордонних справ України перевіряють, чи були серед людей на борту громадяни України.

МЗС України перевіряє інформацію про можливу наявність громадян України на борту літака, який зазнав катастрофи в Росії. — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) November 3, 2021

У виданні Mash спершу стверджували про двох загиблих.

За даними джерел російських ЗМІ, літак належав білоруській авіакомпанії "Гродно".

Рятувальники знайшли згодом місце краху літака за 7 км від Іркутська, біля села Півоваріха.

Спершу в новинній агенції "Интерфакс" повідомили, що 5 людей вижило, і підтвердили загибель двох пілотів. А пізніше доповнили новину про 7 загиблих.