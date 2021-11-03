Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У Росії розбився білоруський літак: загинуло 7 людей

Середа, 3 листопада 2021, 14:50
Фото пресслужби губернатора Іркутської області

Транспортний літак Ан-12 розбився неподалік Іркутська в Росії. За попередніми даними російських ЗМІ, загинуло всі 7 людей, які були на борту. 

Джерело: російські видання РБК, новинна агенція "Інтерфакс", telegram-канал Mash

Деталі: Літак щез з радарів 3 листопада о 19:45 за місцевим часом (13:45 за Києвом). Далі в ЗМІ з’явились повідомлення, що літак впав і вибухнув при посадці, виконуючи другий захід на приземлення.

На запити російських журналістів офіційні джерела в Іркутському аеропорту та Міністерстві надзвичайних ситуацій повідомляли, що це був транспортний літак, однак не мали точної інформації стосовно кількості людей на борту.

За даними білоруського "Радіо Свобода", на борту Ан-12, що розбився, імовірно, були громадяни Росії, Білорусії та України. Літак належав авіакомпанії "Гродно".

У Міністерстві закордонних справ України перевіряють, чи були серед людей на борту громадяни України.

У виданні Mash спершу стверджували про двох загиблих.

За даними джерел російських ЗМІ, літак належав білоруській авіакомпанії "Гродно".

Рятувальники знайшли згодом місце краху літака за 7 км від Іркутська, біля села Півоваріха.

Спершу в новинній агенції "Интерфакс" повідомили, що 5 людей вижило, і підтвердили загибель двох пілотів. А пізніше доповнили новину про 7 загиблих.

Теми: Росіяавіакатастрофи


powered by lun.ua
Головне сьогодні

CNN: Голова ЦРУ вирушив до Москви попередити Росію про нарощування військ біля України

Порошенку "дуже приємні" останні рейтинги, але він ще не вирішив, чи піде в президенти

Зеленський ввів нових міністрів до РНБО і знайшов заміну Резнікову в ТКГ

Разумков назвав кількість депутатів, що увійдуть в його об’єднання

Румунія попросила Україну відмовитися від визнання "молдовської мови"

Зеленський дав посаду Кінаху, хоча той підтримував "Харківські угоди" з РФ

Усі новини...
Росія
У літаку, що розбився в Росії, загинули двоє українців – МЗС
Посол у Німеччині: "Північний потік-2" залишається ножем у спину України
Україна визнала небезпечними 32 учасників російського фільму-пропаганди
Останні новини
06:00
У США схвалили законопроект про інфраструктуру на трильйон доларів
05:00
Німеччина увійшла до трійки країн, де найбільше нових COVID-хворих
03:50
Австрія запровадила обмеження для нещеплених
02:49
CNN: Голова ЦРУ вирушив до Москви попередити Росію про нарощування військ біля України
01:40
Аваков заявив, що треба мати сценарій на випадок смерті Путіна
00:40
США скликають зустріч голів МЗС обговорити вакцинацію у світі
23:50
Порошенку "дуже приємні" останні рейтинги, але він ще не вирішив, чи піде в президенти
23:11
Фіскали обшукували Криворізьку міськраду через розкрадання бюджету
22:38
Слідство шукає колишнього головного лікаря інфекційної лікарні, де в пожежі загинули 4 людини
22:11
Економічні новини 5 листопада: новий керівник митниці, скандали навколо Подільського мосту
Усі новини...