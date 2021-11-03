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На Канарах стався найпотужніший землетрус від початку виверження вулкана

Середа, 3 листопада 2021, 15:48

На острові Ла-Пальма з групи Канарських островів, де з середини вересня триває виверження вулкана, вранці зафіксували новий землетрус магнітудою 5 - найпотужніший з початку виверження.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє El Mundo.

Поштовхи зафіксували о 07:27 3 листопада. Спершу в Національному географічному інституті оцінили магнітуду в 5,1, але згодом скоригували її до 5. Епіцентр знаходився на глибині 35 км на території муніципалітету Вілья-де-Масо.  

Поштовхи відчули на всій території острова, у будинках хиталися столи і етажерки. Про травмованих і серйозні руйнування не повідомляють.

Загалом з початку доби зафіксували близько 50 землетрусів.

Вже третій день поспіль вулкан інтенсивно викидає попіл, через що у західній і північно-західній частині острова особливо погана якість повітря, людям і надалі рекомендують за можливості не виходити надвір і не відкривати вікна. Через високу концентрацію в повітрі діоксиду сірки призупинили повернення додому за майном евакуйованих людей.

Авіасполучення призупинене, але перевізник Binter сподівається пообіді відправити перші за кілька днів рейси. 

Уряд Канарських островів оголосив про запуск спеціального сайту, присвяченого виверженню вулкану, де будуть збирати актуальну інформацію. Також запускають реєстр постраждалих внаслідок виверження, що спростить запити про допомогу.

Лава спустошила вже майже 1000 гектарів території і понад 2600 будинків.

"Українська правда" у Threads

Теми: надзвичайна подія
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