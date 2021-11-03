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Найгірший етап пандемії Covid може закінчитися 2022 року – науковці

Середа, 3 листопада 2021, 19:08
Найгірший етап пандемії Covid може закінчитися 2022 року – науковці
Лікарі, ілюстративне фото з офіційного порталу київської влади

Науковці прогнозують, що пандемія може завершитися у низці країн вже наступного 2022 року та перейти у форму сезонної хвороби, пише "Reuters"  

Джерело: матеріалі "Reuters" на основі понад десяти інтерв’ю з медиками та науковцями, "Укрінформ"

Деталі: Науковці попереджають, що SARS-CoV-2 залишається непередбачуваним вірусом, який постійно мутує та поширюється серед невакцинованого населення. 

Утім, вони відзначають, що навряд чи варто чекати "апокаліптичного сценарію", у якому вірус мутуватиме надто швидко для утворення імунітету. 

Тож більшість опитаних експертів впевнені, що найгірший етап пандемії закінчиться уже наступного року.

За планами Всесвітньої організації охорони здоров’я, до кінця 2022-го року 70% населення світу буде вакциновано, заявила очільниця експертної групи ВООЗ Марія ван Керхове

Пряма мова ван Керхове: "Ми вважаємо, що ще до кінця 2022-го року ситуація з вірусом повернеться до стану контрольованої… і ми зможемо значно знизити кількість тяжких випадків хвороби та смертей…

Якщо ми сягнемо цієї позначки (у 70% вакцинованих – ред.), то ми будемо у кардинально іншій ситуації з точки зору епідеміології".

Більше деталей: За словами ще одного науковця, гарвардського епідеміолога Марка Ліпсітча, перехід від пандемії до стану ендемічного захворювання буде різнитися у кожній країні залежно від рівня імунітету серед населення та наявності вакцин.

Інші його колеги висловлюються про те, що з часом Covid-19 може стати просто сезонною хворобою, яка вже не буде настільки загрозливою для населення.

Також експерти вважають, що першими від пандемії оговтаються країни, де поєднаються високий рівень вакцинації та рівень природного імунітету серед людей, які перехворіли на Covid-19. Серед цих країн називають Сполучені Штати, Сполучене Королівство, Португалію та Індію.

Згідно зі звітом ВООЗ від 26 жовтня, протягом останніх трьох місяців спостерігається зниження кількості захворювань та смертей від Covid-19 у більшості регіонів світу. 

Утім, це не стосується Східної Європи, де спостерігається новий спалах штаму "Дельта", зокрема у країнах з низьким рівнем вакцинації, таких як Росія або Румунія.

Знати більше: Covid-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Штам Covid-19 "Дельта": нові симптоми, небезпечність та ефективність вакцин

"Українська правда" в Threads

Теми: Covid-2019коронавірусвакцинаціяВООЗмедицина
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