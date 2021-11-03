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Міністр енергетики бореться в суді з Київоблгаззбутом

Середа, 3 листопада 2021, 23:46
Герман Галущенко, фото з Facebook Галущенка

Міністр енергетики Герман Галущенко подав апеляцію на рішення Васильківського міськрайоного суду Київської області, який не задовольнив його позов проти Київоблгаззбуту щодо нарахованих йому додаткових обсягів газу. 

Джерело: пост Германа Галущенка у Facebook

Пряма мова: "Я був незгодний з невиправдано великими додатковими обсягами газу, які Київоблгаззбут мені нарахував. У липні 2019 року, до мого призначення на посаду в уряді, я подав судовий позов проти облгаззбуту до Васильківського міськрайоного суду Київської області.

Обсяги начебто поставленого газу були нараховані за показами старого лічильника, який не використовується. У позові зазначено, що нарахування за газ за непрацюючим лічильником постачальник зробив необґрунтовано. 

Згідно з рішенням суду від 21 вересня 2021 року, позов не був задоволений.

Я подав апеляцію, і планую використати усі можливі законні способи, щоб не оплачувати газ, який я не використовував".

Деталі: Галущенко зазначив, що якщо апеляційний суд підтримає рішення першої інстанції, то він сплатить встановлену судом суму.

Водночас він звернув увагу, що ТОВ "Київоблгаззбут" не подавало позовів проти нього про стягнення коштів.

Міністр сподівається, що його приклад "допоможе іншим споживачам захищати своє право на чесні рахунки і якісне обслуговування".

Теми: ЖКГенергетикагазсудКиївська область


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