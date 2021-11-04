Понад 40 країн зобов’язались відмовитись від вугілля. Серед них – Україна
На кліматичному саміті COP26 у Глазго більше 40 країн, серед який Україна, погодилися поступово відмовитися від використання викопного вугілля.
Джерело: The Guardian
Деталі: Країни-споживачі вугілля, включаючи Канаду, Польщу, Україну та В’єтнам, поступово припинятимуть використання вугілля для виробництва електроенергії.
Багатші та більші країни зроблять це у 2030-х роках, а менші країни – у 2040-х.
Країни-підписанти зобов’язуються відмовитися від будівництва нових вугільних електростанцій та інвестування в цю галузь.
Мета "залишити вугілля в історії" була ключовим питанням для Великобританії як господаря саміту COP26, який має на меті поставити світ на шлях обмеження глобального опалення.
За даними Міжнародного енергетичного агентства, використання вугілля є однією з найбільших причин викидів парникових газів, а використання палива, що забруднює довкілля, відновилося після тимчасового зниження викидів, викликаного минулорічними карантинами.
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Нагадаємо:
- 26COP (COP – Conference of the Parties) триває з 31 жовтня по 12 листопада в шотландському місті Глазго.
- СОР26 називають вирішальною для боротьби з кліматичними змінами.