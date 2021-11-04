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Понад 40 країн зобов’язались відмовитись від вугілля. Серед них – Україна

Четвер, 4 листопада 2021, 06:34
фото з відкритих джерел

На кліматичному саміті COP26 у Глазго більше 40 країн, серед який Україна, погодилися поступово відмовитися від використання викопного вугілля.

Джерело: The Guardian

Деталі: Країни-споживачі вугілля, включаючи Канаду, Польщу, Україну та В’єтнам, поступово припинятимуть використання вугілля для виробництва електроенергії.

Багатші та більші країни зроблять це у 2030-х роках, а менші країни – у 2040-х.

Країни-підписанти зобов’язуються відмовитися від будівництва нових вугільних електростанцій та інвестування в цю галузь.

Мета "залишити вугілля в історії" була ключовим питанням для Великобританії як господаря саміту COP26, який має на меті поставити світ на шлях обмеження глобального опалення.

За даними Міжнародного енергетичного агентства, використання вугілля є однією з найбільших причин викидів парникових газів, а використання палива, що забруднює довкілля, відновилося після тимчасового зниження викидів, викликаного минулорічними карантинами.

Знати більше: Головний кліматичний саміт COP26: чому це важливо та підсумки першого дня

Нагадаємо:

  • 26COP (COP – Conference of the Parties) триває з 31 жовтня по 12 листопада в шотландському місті Глазго.
  • СОР26 називають вирішальною для боротьби з кліматичними змінами. 

Теми: вугілляклімат


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