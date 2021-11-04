Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Понад 40 країн зобов’язались відмовитись від вугілля. Серед них – Україна

Четвер, 4 листопада 2021, 05:34
Понад 40 країн зобов’язались відмовитись від вугілля. Серед них – Україна
фото з відкритих джерел

На кліматичному саміті COP26 у Глазго більше 40 країн, серед який Україна, погодилися поступово відмовитися від використання викопного вугілля.

Джерело: The Guardian

Деталі: Країни-споживачі вугілля, включаючи Канаду, Польщу, Україну та В’єтнам, поступово припинятимуть використання вугілля для виробництва електроенергії.

Багатші та більші країни зроблять це у 2030-х роках, а менші країни – у 2040-х.

Країни-підписанти зобов’язуються відмовитися від будівництва нових вугільних електростанцій та інвестування в цю галузь.

Мета "залишити вугілля в історії" була ключовим питанням для Великобританії як господаря саміту COP26, який має на меті поставити світ на шлях обмеження глобального опалення.

За даними Міжнародного енергетичного агентства, використання вугілля є однією з найбільших причин викидів парникових газів, а використання палива, що забруднює довкілля, відновилося після тимчасового зниження викидів, викликаного минулорічними карантинами.

Знати більше: Головний кліматичний саміт COP26: чому це важливо та підсумки першого дня

Нагадаємо:

  • 26COP (COP – Conference of the Parties) триває з 31 жовтня по 12 листопада в шотландському місті Глазго.
  • СОР26 називають вирішальною для боротьби з кліматичними змінами. 

"Українська правда" в Threads

Теми: вугілляклімат
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Усі новини...
вугілля
ЦНС: Вугільна промисловість окупованої Донеччини – під загрозою існування
Україна поки збереже заборону на експорт газу і вугілля – Міненерго
У Німеччині поліція розігнала активістів, які з барикадами протестують проти відкриття вугільної шахти
Останні новини
21:24
Росіяни запустили "Шахеди" з двох напрямків
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
20:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
20:13
Підрив гранат на сесії на Закарпатті: один із потерпілих помер
19:59
Колись наближеного до Папи кардинала засудили на 5,5 року за фінансові злочини
19:47
Найбільше ворог атакує на Авдіївському напрямку – зведення Генштабу
19:38
За даними ЗМІ, Австрія досі блокує 12-й пакет санкцій ЄС проти Росії
Усі новини...
Реклама: