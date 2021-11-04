В Україні рекордні 27 377 випадків Covid за добу, загальна кількість жертв – понад 70 тисяч

За добу 3 листопада в Україні зафіксували 27 377 випадків захворювання на коронавірусну хворобу і 699 летальних випадків від неї, госпіталізували з Covid-19 чи підозрою на нього 5 472 особи, одужали 12 464 особи.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я

Деталі: Досі максимальний добовий приріст хворих становив 26 870, він був зафіксований 29 жовтня (за добу 28 жовтня). Антирекордною смертністю лишається 734 летальних випадки на ранок 26 жовтня.

Серед понад 27 тисяч хворих 1 787 дітей і 426 медпрацівників.

Найбільше випадків захворювання у цю середу зафіксували у Дніпропетровській (2 254) та Одеській (1 899) областях, у м. Київ (1 836), у Харківській (1 656) і Житомирській (1 559) областях.

Летальних випадків найбільше за останню добу зареєстрували у Донецькій (68) і Дніпропетровській (57) областях, у Києві (41) і в Київській області (38), у Львівській (34), Житомирській та Чернігівській (по 32) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіли на Covid щонайменше 3 мільйони людей, померли від нього вже понад 70 тисяч осіб: з початку березня 2020 року коронавірус виявили у 3 006 463 жителів України, з них померли 70 146 осіб, одужали – 2 479 138 осіб.

Зараз в активній фазі хвороба є у 457 179 жителів країни.

ПЛР-тестувань за весь час проведено 14 658 956.

За останню добу зробили 155 405 тестів: методом ПЛР – 72 918, методом ІФА – 22 294, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 60 193.

Знати більше: Covid-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП