Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Україні рекордні 27 377 випадків Covid за добу, загальна кількість жертв – понад 70 тисяч

Четвер, 4 листопада 2021, 07:19
В Україні рекордні 27 377 випадків Covid за добу, загальна кількість жертв – понад 70 тисяч
Фото Назарія Мазилюка, УП

За добу 3 листопада в Україні зафіксували 27 377 випадків захворювання на коронавірусну хворобу і 699 летальних випадків від неї, госпіталізували з Covid-19 чи підозрою на нього 5 472 особи, одужали 12 464 особи.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я

Деталі: Досі максимальний добовий приріст хворих становив 26 870, він був зафіксований 29 жовтня (за добу 28 жовтня). Антирекордною смертністю лишається 734 летальних випадки на ранок 26 жовтня. 

Серед понад 27 тисяч хворих 1 787 дітей і 426 медпрацівників.

Найбільше випадків захворювання у цю середу зафіксували у Дніпропетровській (2 254) та Одеській (1 899) областях, у м. Київ (1 836), у Харківській (1 656) і Житомирській (1 559) областях.  

Летальних випадків найбільше за останню добу зареєстрували у Донецькій (68) і Дніпропетровській (57) областях, у Києві (41) і в Київській області (38), у Львівській (34), Житомирській та Чернігівській (по 32) областях. 

За весь час пандемії в Україні захворіли на Covid щонайменше 3 мільйони людей, померли від нього вже понад 70 тисяч осіб: з початку березня 2020 року коронавірус виявили у 3 006 463 жителів України, з них померли 70 146 осіб, одужали – 2 479 138 осіб.

Зараз в активній фазі хвороба є у 457 179 жителів країни.

ПЛР-тестувань за весь час проведено 14 658 956.

За останню добу зробили 155 405 тестів: методом ПЛР – 72 918, методом ІФА – 22 294, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 60 193.

Знати більше: Covid-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Олена Рощенко, УП, доповнено
Теми: Covid-2019епідеміякоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Усі новини...
Covid-2019
Чи треба вакцинуватися й продовжувати дію COVID-сертифікату – пояснює МОЗ
Путін вийшов до ошалілого натовпу у Дербенті, раптово забувши про ковід
Добре слово про Covid-19. Як пандемія відкрила нові можливості в науці та медицині
Останні новини
21:24
Росіяни запустили "Шахеди" з двох напрямків
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
20:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
20:13
Підрив гранат на сесії на Закарпатті: один із потерпілих помер
19:59
Колись наближеного до Папи кардинала засудили на 5,5 року за фінансові злочини
19:47
Найбільше ворог атакує на Авдіївському напрямку – зведення Генштабу
19:38
За даними ЗМІ, Австрія досі блокує 12-й пакет санкцій ЄС проти Росії
Усі новини...
Реклама: