Ще одна область повернулася в жовту зону, у червоній – 16 регіонів України
Станом на 4 листопада в червоній зоні епідемічної небезпеки залишаються Київ та 15 областей України, у жовтій зоні – крім Закарпатської та Кіровоградської тепер ще Тернопільська.
Джерело: дані Міністерства охорони здоров'я
Деталі: До червоної зони епіднебезпеки віднесено Київ, Дніпропетровську, Донецьку, Житомирську, Запорізьку, Івано-Франківську, Київську, Луганську, Львівську, Миколаївську, Одеську, Рівненську, Сумську, Херсонську, Хмельницьку, Чернігівську області.
У помаранчевій зоні – Вінницька, Волинська, Полтавська, Харківська, Черкаська, Чернівецька області.
Тернопільська область перейшла з помаранчевої в жовту зону, склавши компанію Закарпатській та Кіровоградській областям.
У Тернопільській області 3 листопада перестав зашкалювати показник рівня госпіталізацій.
Рівень завантаженості хворими ліжок із киснем у лікарнях критичний у 15 регіонах, включно зі столицею.