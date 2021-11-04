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Ще одна область повернулася в жовту зону, у червоній – 16 регіонів України

Четвер, 4 листопада 2021, 11:01
Фото Ельдара Сарахмана, УП

Станом на 4 листопада в червоній зоні епідемічної небезпеки залишаються Київ та 15 областей України, у жовтій зоні – крім Закарпатської та Кіровоградської тепер ще Тернопільська.

Джерело: дані Міністерства охорони здоров'я

Деталі: До червоної зони епіднебезпеки віднесено Київ, Дніпропетровську, Донецьку, Житомирську, Запорізьку, Івано-Франківську, Київську, Луганську, Львівську, Миколаївську, Одеську, Рівненську, Сумську, Херсонську, Хмельницьку, Чернігівську області.

У помаранчевій зоні – Вінницька, Волинська, Полтавська, Харківська, Черкаська, Чернівецька області.

Тернопільська область перейшла з помаранчевої в жовту зону, склавши компанію Закарпатській та Кіровоградській областям.

У Тернопільській області 3 листопада перестав зашкалювати показник рівня госпіталізацій.

 

Рівень завантаженості хворими ліжок із киснем у лікарнях критичний у 15 регіонах, включно зі столицею. 

Теми: епідеміякарантинТернопільська область


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