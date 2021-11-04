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Найгірші показники вакцинації демонструють Закарпаття і Волинь – Ляшко

Четвер, 4 листопада 2021, 10:10
Найгірші показники вакцинації демонструють Закарпаття і Волинь – Ляшко
Віктор Ляшко. фото КМУ

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко вкотре нагадав, що масова вакцинація – ключ до перемоги над пандемією ковіду та назвав регіони України, де темпи щеплення залишають бажати кращого.

Джерело: Ляшко на брифінгу 4 листопада

Пряма мова: "Найбільше вакциновано дорослого населення принаймні однією дозою у місті Києві – 54,2%, у Київській області – 43,7%, Полтавській 42,1%. Також сьогодні вперше 40%-ий показник досягнуто в Дніпропетровській області.

Найгірші показники вже досить тривалий час у Закарпатській області, де вакциновано всього 23,2% дорослого населення та Волинській області – 25,2%".

Деталі: Ляшко зазначив, що від відсотків вакцинованого населення напряму залежать епідемічні показники. Міністр навів як приклад Моршин, де вакциновано близько 70% дорослого населення.

Що передувало: У місті Моршин після масової вакцинації люди перестали важко хворіти на коронавірус. 28 жовтня з’явилось повідомлення про одного шпиталізованого, виявилося, що ця людина не щеплена від ковід.

Валентина Романенко, УП
Теми: вакцинаціяМОЗ
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