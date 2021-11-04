Лерос з трибуни показав середній палець Зеленському, тепер це розгляне комітет
Народний депутат Гео Лерос під час виступу в парламенті показав непристойний жест президенту Володимиру Зеленському. Ці дії оцінюватиме регламентний комітет.
Джерело: засідання Ради
Пряма мова Лероса: "Доброго дня, пане президенте. Бачу, Ваш Єрмак теж тут. Я хочу Вам сказати, що я не боюся казати правду. Ви можете скільки завгодно травити на мене свої правоохоронні органи, "клєпати" справи, але я не боюся казати правду…
Ви – головний зрадник в країні".
Деталі: Після цього спікер парламенту Руслан Стефанчук попросив вимкнути Леросу мікрофон. Той, виходячи з-за трибуни, показав Зеленському середній палець.
Одразу слово взяла "слуга" Мезенцева Марія і звернулася до регламентного комітету, аби той дав оцінку діям Лероса.
Після цього фракція "Слуга народу" повідомила, що звернулася до регламентного комітету Ради з вимогою дати оцінку і винести рішення щодо поведінки народного депутата Лероса.
Передісторія:
- Лерос раніше був радником Володимира Зеленського, проте тепер критикує Офіс президента.
- У березні 2020 року Лерос оприлюднив відеозаписи, на яких чоловік, схожий на брата голови ОП Андрія Єрмака – Дениса Єрмака – проводить переговори про працевлаштування осіб на посади в органах влади. Це викриття не призвело до звільнення Андрія Єрмака.
- Зеленський заявляв, що брат голови його офісу не брав грошей за призначення людей на державні посади, а Лероса називав аферистом.
- 1 вересня 2020 року "Слуга народу" вирішила виключити нардепа Лероса з фракції.