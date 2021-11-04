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Лерос з трибуни показав середній палець Зеленському, тепер це розгляне комітет

Четвер, 4 листопада 2021, 10:35
Лерос з трибуни показав середній палець Зеленському, тепер це розгляне комітет
скриншот

Народний депутат Гео Лерос під час виступу в парламенті показав непристойний жест президенту Володимиру Зеленському. Ці дії оцінюватиме регламентний комітет.

Джерело: засідання Ради

Пряма мова Лероса: "Доброго дня, пане президенте. Бачу, Ваш Єрмак теж тут. Я хочу Вам сказати, що я не боюся казати правду. Ви можете скільки завгодно травити на мене свої правоохоронні органи, "клєпати" справи, але я не боюся казати правду…

Ви – головний зрадник в країні".

Деталі: Після цього спікер парламенту Руслан Стефанчук попросив вимкнути Леросу мікрофон. Той, виходячи з-за трибуни, показав Зеленському середній палець.

Одразу слово взяла "слуга" Мезенцева Марія і звернулася до регламентного комітету, аби той дав оцінку діям Лероса.

Після цього фракція "Слуга народу" повідомила, що звернулася до регламентного комітету Ради з вимогою дати оцінку і винести рішення щодо поведінки народного депутата Лероса.

Передісторія:

  • Лерос раніше був радником Володимира Зеленського, проте тепер критикує Офіс президента.
  • У березні 2020 року Лерос оприлюднив відеозаписи, на яких чоловік, схожий на брата голови ОП Андрія Єрмака – Дениса Єрмака – проводить переговори про працевлаштування осіб на посади в органах влади. Це викриття не призвело до звільнення Андрія Єрмака.
  • Зеленський заявляв, що брат голови його офісу не брав грошей за призначення людей на державні посади, а Лероса називав аферистом. 
  • 1 вересня 2020 року "Слуга народу" вирішила виключити нардепа Лероса з фракції.

Роман Петренко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: ЗеленськийГео Лерос Верховна Рада
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