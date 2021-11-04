Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Лерос з трибуни показав середній палець Зеленському, тепер це розгляне комітет

Четвер, 4 листопада 2021, 11:35
скриншот

Народний депутат Гео Лерос під час виступу в парламенті показав непристойний жест президенту Володимиру Зеленському. Ці дії оцінюватиме регламентний комітет.

Джерело: засідання Ради

Пряма мова Лероса: "Доброго дня, пане президенте. Бачу, Ваш Єрмак теж тут. Я хочу Вам сказати, що я не боюся казати правду. Ви можете скільки завгодно травити на мене свої правоохоронні органи, "клєпати" справи, але я не боюся казати правду…

Ви – головний зрадник в країні".

Деталі: Після цього спікер парламенту Руслан Стефанчук попросив вимкнути Леросу мікрофон. Той, виходячи з-за трибуни, показав Зеленському середній палець.

Одразу слово взяла "слуга" Мезенцева Марія і звернулася до регламентного комітету, аби той дав оцінку діям Лероса.

Після цього фракція "Слуга народу" повідомила, що звернулася до регламентного комітету Ради з вимогою дати оцінку і винести рішення щодо поведінки народного депутата Лероса.

Передісторія:

  • Лерос раніше був радником Володимира Зеленського, проте тепер критикує Офіс президента.
  • У березні 2020 року Лерос оприлюднив відеозаписи, на яких чоловік, схожий на брата голови ОП Андрія Єрмака – Дениса Єрмака – проводить переговори про працевлаштування осіб на посади в органах влади. Це викриття не призвело до звільнення Андрія Єрмака.
  • Зеленський заявляв, що брат голови його офісу не брав грошей за призначення людей на державні посади, а Лероса називав аферистом. 
  • 1 вересня 2020 року "Слуга народу" вирішила виключити нардепа Лероса з фракції.

Роман Петренко, УП
Теми: ЗеленськийГео Лерос Верховна Рада


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Зеленський ввів нових міністрів до РНБО і знайшов заміну Резнікову в ТКГ

Разумков назвав кількість депутатів, що увійдуть в його об’єднання

Румунія попросила Україну відмовитися від визнання "молдовської мови"

Зеленський дав посаду Кінаху, хоча той підтримував "Харківські угоди" з РФ

У “Слузі народу” пригрозили нардепам, які захочуть об’єднатися з Разумковим

фотоГенерал Павловський вийшов з СІЗО: 16 мільйонів застави зібрав фонд Порошенка

Усі новини...
Зеленський
Семенченко натякає, що СБУ могла напасти на його дружину: були погрози
Зеленський звільнив начальника прикордонної розвідки
Зеленський подав до Ради кандидатуру нового міністра оборони
Останні новини
02:49
CNN: Голова ЦРУ вирушив до Москви попередити Росію про нарощування військ біля України
01:40
Аваков заявив, що треба мати сценарій на випадок смерті Путіна
00:40
США скликають зустріч голів МЗС обговорити вакцинацію у світі
23:50
Порошенку "дуже приємні" останні рейтинги, але він ще не вирішив, чи піде в президенти
23:11
Фіскали обшукували Криворізьку міськраду через розкрадання бюджету
22:38
Слідство шукає колишнього головного лікаря інфекційної лікарні, де в пожежі загинули 4 людини
22:11
Економічні новини 5 листопада: новий керівник митниці, скандали навколо Подільського мосту
22:07
На новорічні свята гірськолижні курорти працюватимуть лише для COVID-вакцинованих
21:42
Данія затримала російське наукове судно
21:22
Зеленський ввів нових міністрів до РНБО і знайшов заміну Резнікову в ТКГ
Усі новини...