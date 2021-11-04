СБУ викрила російський "Armagedon", який здійснив понад 5 тисяч кібератак на об'єкти України

Кіберфахівці СБУ встановили хакерів всесвітньо відомого угруповання "Armagedon", яке здійснило понад 5 тисяч кібератак на державні органи та об’єкти критичної інфраструктури України.

Джерело: Служба безпеки України

Деталі: Зловмисниками виявилися офіцери "Кримського" ФСБ, а також зрадники, які перейшли на бік ворота під час окупації півострова у 2014 році.

СБУ перехопила розмови хакерів ФСБ, які здійснили понад 5 тис кібератак на державні органи України.

Вказано, що українській спецслужбі вдалося поіменно встановити зловмисників, перехопити їхні розмови, а також отримати беззаперечні докази їх причетності до атак. Це при тому, що вони використовували власні вірусні програми ФСБ, а також засоби анонімізації та "прикриття" у мережі Інтернет.

Наразі 5 учасникам хакерської групи заочно оголошено про підозру за ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

За наявною інформацією, хакерське угруповання "Armagedon" - це спеціальний проект ФСБ РФ, який прицільно "працював" по Україні. Цей "напрям роботи" координує 18-й Центр ФСБ РФ (Центр інформаційної безпеки) з дислокацією в Москві.

З моменту російської агресії у 2014 році цей підрозділ ФСБ здійснив понад 5 тисяч кібератак і намагався "заразити" понад півтори тисячі урядових комп’ютерних систем. Основними цілями зловмисників були:

контроль над об’єктами критичної інфраструктури (електростанції, системи тепло- та водопостачання);

викрадення та збір розвідувальних даних, у тому числі інформації з обмеженим доступом (сектор безпеки та оборони; державні установи);

проведення акцій інформаційно-психологічного впливу;

блокування інформаційних систем.

Наразі проводяться слідчі дії та експертні дослідження для притягнення співробітників ФСБ РФ до відповідальності за такими статтями Кримінального кодексу України:

ст. 114 (шпигунство);

ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин);

ст. 361-1 (створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів).