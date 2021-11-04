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У "Борисполі" затримали громадянина Китаю, якого розшукував Інтерпол

Четвер, 4 листопада 2021, 13:10
фото: ДПСУ

У столичному аеропорту "Бориспіль" прикордонники затримали громадянина Китаю, якого розшукували за корупцію та посадові злочини.

Джерело: Державна прикордонна служба

Деталі: В аеропорту "Бориспіль" 3 листопада прикордонники затримали міжнародного злочинця.

Під час прикордонного контролю на громадянина Китаю, який прилетів рейсом "Стамбул-Київ" спрацювала міжнародна база даних Інтерполу.

Чоловіка розшукували за корупцію та посадові злочини.

Затриманого передали поліції та поінформували українське бюро Інтерполу.

Українська правда
Теми: БориспільІнтерполКитай


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