У "Борисполі" затримали громадянина Китаю, якого розшукував Інтерпол

У столичному аеропорту "Бориспіль" прикордонники затримали громадянина Китаю, якого розшукували за корупцію та посадові злочини.

Джерело: Державна прикордонна служба

Деталі: В аеропорту "Бориспіль" 3 листопада прикордонники затримали міжнародного злочинця.

Під час прикордонного контролю на громадянина Китаю, який прилетів рейсом "Стамбул-Київ" спрацювала міжнародна база даних Інтерполу.

Чоловіка розшукували за корупцію та посадові злочини.

Затриманого передали поліції та поінформували українське бюро Інтерполу.