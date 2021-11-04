У "Борисполі" затримали громадянина Китаю, якого розшукував Інтерпол
Четвер, 4 листопада 2021, 13:10
У столичному аеропорту "Бориспіль" прикордонники затримали громадянина Китаю, якого розшукували за корупцію та посадові злочини.
Джерело: Державна прикордонна служба
Деталі: В аеропорту "Бориспіль" 3 листопада прикордонники затримали міжнародного злочинця.
Під час прикордонного контролю на громадянина Китаю, який прилетів рейсом "Стамбул-Київ" спрацювала міжнародна база даних Інтерполу.
Чоловіка розшукували за корупцію та посадові злочини.
Затриманого передали поліції та поінформували українське бюро Інтерполу.
Українська правда