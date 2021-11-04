Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Мінкульт вніс російського гумориста Галкіна в "чорний" список

Четвер, 4 листопада 2021, 12:26
Мінкульт вніс російського гумориста Галкіна в чорний список
Максим Галкін. фото з Вікіпедії

Міністерство культури та інформаційної політики за поданням Служби безпеки України внесло російського гумориста Максима Галкіна до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці.

Джерело: сайт Мінкульту

Деталі: Згідно з даними в переліку, Галкіна внесено 3 листопада.

Станом на 4 листопада всього в "чорному" списку 259 діячів культури, які створюють загрозу національній безпеці України.

Довідково: 45-річний пародист, телеведучий, актор, співак, шоумен Максим Галкін - чоловік російської співачки Алли Пугачової.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: СБУМінкультуриРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Усі новини...
СБУ
Житомирська компанія продавала ліки до Росії, вони йшли до поранених окупантів – СБУ
СБУ взялася за попа УПЦ МП у Бородянці через допомогу окупантам і катівню
Полював на західну зброю: СБУ затримала працівника оборонного заводу
Останні новини
21:24
Росіяни запустили "Шахеди" з двох напрямків
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
20:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
20:13
Підрив гранат на сесії на Закарпатті: один із потерпілих помер
19:59
Колись наближеного до Папи кардинала засудили на 5,5 року за фінансові злочини
19:47
Найбільше ворог атакує на Авдіївському напрямку – зведення Генштабу
19:38
За даними ЗМІ, Австрія досі блокує 12-й пакет санкцій ЄС проти Росії
Усі новини...
Реклама: