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Мінкульт вніс російського гумориста Галкіна в "чорний" список

Четвер, 4 листопада 2021, 13:26
Максим Галкін. фото з Вікіпедії

Міністерство культури та інформаційної політики за поданням Служби безпеки України внесло російського гумориста Максима Галкіна до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці.

Джерело: сайт Мінкульту

Деталі: Згідно з даними в переліку, Галкіна внесено 3 листопада.

Станом на 4 листопада всього в "чорному" списку 259 діячів культури, які створюють загрозу національній безпеці України.

Довідково: 45-річний пародист, телеведучий, актор, співак, шоумен Максим Галкін - чоловік російської співачки Алли Пугачової.

Українська правда
Теми: СБУМінкультуриРосія


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