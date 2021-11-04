Мінкульт вніс російського гумориста Галкіна в "чорний" список

Міністерство культури та інформаційної політики за поданням Служби безпеки України внесло російського гумориста Максима Галкіна до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці.

Джерело: сайт Мінкульту

Деталі: Згідно з даними в переліку, Галкіна внесено 3 листопада.

Станом на 4 листопада всього в "чорному" списку 259 діячів культури, які створюють загрозу національній безпеці України.

Довідково: 45-річний пародист, телеведучий, актор, співак, шоумен Максим Галкін - чоловік російської співачки Алли Пугачової.