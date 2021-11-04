Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У Києві дітей евакуювали з садочка через пожежу

Четвер, 4 листопада 2021, 13:28
фото: ДСНС

Столичні рятувальники ліквідували загоряння в одному зі столичних садочків. На безпечну відстань довелося евакуювати 109 осіб з дітей та персоналу.

Джерело: ДСНС Києва

Деталі: Зазначається, що о 10:37 повідомили про пожежу в садочку на вулиці Теремківській у Голосіївському районі.

Вогнеборці після прибуття дізналися, що на 1 поверсі загорілася електрощитова. Вже о 10:54 загоряння ліквідували.

Дітей та персонал, 109 осіб, вивели на безпечну відстань ще до прибуття рятувальників.

Постраждалих немає.

Українська правда
Теми: КиївДСНСдіти


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Перша країна в світі запровадила обов'язкову ковід-вакцинацію дітей

відео, фото19-річний українець Захарєєв став чемпіоном світу з боксу – здолав росіянина

У Києві більше десятка житлових масивів залишилися без води

Білорусь задіяла додатковий зенітний ракетний дивізіон

Війна на сході: гібридні війська РФ застосували безпілотник з озброєнням

Месенджер Telegram змінює принцип роботи

Усі новини...
Київ
"Червона зона" та карантин: роль цифровізації в умовах пандемії
Учні повернуться до шкіл Києва після поліпшення ситуації з Covid – Кличко
Помічниця Держсекретаря США прибула до Києва
Останні новини
02:34
Безпілотник атакував резиденцію прем'єра Іраку
01:20
11 людей загинули в пожежі в COVID-лікарні в Індії
23:58
фотоСуд у США визнав китайця винним у шпигунстві та крадіжці комерційної таємниці
23:28
Байден заявив, що США можуть приборкати високі ціни на нафту
22:45
У США суд призупинив обов'язкову вакцинацію співробітників великих компаній
21:56
Перша країна в світі запровадила обов'язкову ковід-вакцинацію дітей
21:37
Профспілка освітян просить поки не відсторонювати нещеплених педагогів
20:57
відео, фото19-річний українець Захарєєв став чемпіоном світу з боксу – здолав росіянина
20:34
Україна розслідує 20 епізодів нищення довкілля у захопленому Росією Криму
19:59
У Києві більше десятка житлових масивів залишилися без води
Усі новини...