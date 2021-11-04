У Києві дітей евакуювали з садочка через пожежу
Четвер, 4 листопада 2021, 12:28
Столичні рятувальники ліквідували загоряння в одному зі столичних садочків. На безпечну відстань довелося евакуювати 109 осіб з дітей та персоналу.
Джерело: ДСНС Києва
Деталі: Зазначається, що о 10:37 повідомили про пожежу в садочку на вулиці Теремківській у Голосіївському районі.
Вогнеборці після прибуття дізналися, що на 1 поверсі загорілася електрощитова. Вже о 10:54 загоряння ліквідували.
Дітей та персонал, 109 осіб, вивели на безпечну відстань ще до прибуття рятувальників.
Постраждалих немає.
Українська правда