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У Києві дітей евакуювали з садочка через пожежу

Четвер, 4 листопада 2021, 12:28
У Києві дітей евакуювали з садочка через пожежу
фото: ДСНС

Столичні рятувальники ліквідували загоряння в одному зі столичних садочків. На безпечну відстань довелося евакуювати 109 осіб з дітей та персоналу.

Джерело: ДСНС Києва

Деталі: Зазначається, що о 10:37 повідомили про пожежу в садочку на вулиці Теремківській у Голосіївському районі.

Вогнеборці після прибуття дізналися, що на 1 поверсі загорілася електрощитова. Вже о 10:54 загоряння ліквідували.

Дітей та персонал, 109 осіб, вивели на безпечну відстань ще до прибуття рятувальників.

Постраждалих немає.

Українська правда

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Теми: КиївДСНСдіти
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