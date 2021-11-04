Верещук зробили міністром

Верховна Рада призначила нардепку "Слуги народу" Ірину Верещук на посаду віцепрем'єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Джерело: трансляція засідання ВР, речниця фракції СН Юлія Палійчук у Телеграм

Деталі: "За" - 260 голосів нардепів.

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук оголосив заяву Верещук про складення депутатських повноважень у зв'язку з призначенням до Кабміну. ЇЇ підтримали голосуванням 318 нардепів.

Верещук склала присягу урядовця.

Замість Верещук до парламенту зайде 140-й номер виборчого списку партії "Слуга народу" Сергій Кострійчук.

Кострійчук у команді СН з вересня 2018 року. На президентських і парламентських виборах координував роботу штабів у регіонах. У 2020 році – член вищої ради партії, у 2021 – голова контрольно-ревізійної комісії, зазначає речниця фракції СН Юлія Паійчук.

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