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У Києво-Печерській Лаврі сталася пожежа

Четвер, 4 листопада 2021, 15:17
фото: ДСНС

Рятувальники ліквідували пожежу на території Києво-Печерської Лаври, яка сталася в майстерні по розпису ікон.

Джерело: Державна служба із надзвичайних ситуацій

Дослівно: "Рятувальники ліквідували загоряння в майстерні по розпису ікон на території Києво-Печерської Лаври".

Деталі: Пожежа виникла о 13:45 на території Києво-Печерської Лаври в двоповерховій будівлі корпусу № 68 на другому поверсі, де розташована майстерня по розпису ікон, з розповсюдженням на покрівлю (площа уточнюється).

О 14:37 пожежу локалізували на площі 100 кв.м, а в 14:45 - ліквідували.

До гасіння залучали 55 осіб та 13 одиниць техніки ДСНС.

Причину пожежі встановлюватимуть правоохоронні органи.

Українська правда
Теми: пожежаКиїврелігія


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