Арахамія: суспільство в Україні зараз не сприйме жінку-міністра оборони

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що наразі Україна не готова до жінки на посаді міністра оборони.

Джерело: брифінг Арахамії 4 листопада в кулуарах Ради

Пряма мова: "Ми вважаємо, що жінка-міністр оборони, взагалі, зараз не буде сприйнята суспільством, тому що суспільство не звикло…

Навіть зараз питання по Резнікову, він військовозобов’язаний, але зараз не військовий. І вже ми маємо питання, а якби це була жінка, то взагалі сказали б "війна на дворі, а ви жінку ставите".

Ми вважаємо, що це має бути якийсь еволюційний крок, можливо через декілька років може бути і жінка міністром оборони, але зараз сприйняття суспільства нема такого".

Деталі: За словами Арахамії, у суспільства стереотипне бачення міністра оборони: "бойовий генерал".

Він зазначив, що в Україні поступово відходять від цього. Зокрема, міністерство виконує менеджерську функцію і забезпечує потреби армії посередництвом Генштабу, де і мають бути кваліфіковані саме військовослужбовці.

Глава партії "СН" додав, що в Європі і країнах-НАТО у деякі міністерства оборони очолюють жінки.