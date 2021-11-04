Референдум щодо білоруської конституції відбудеться у лютому – Лукашенко

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко повідомив, що проведення референдуму за оновлену конституцію країни заплановано на лютий 2022 року.

Джерело: заява Лукашенка на засіданні Вищої держради Союзної держави, яку надає РБК

Деталі: За його словами, перед референдумом проєкт нової конституції буде розглянуто на засіданнях робочої групи та Конституційної комісії, а потім опубліковано для громадського обговорення.

Передісторія: Вже оприлюднений проект змін до конституції Білорусі не містить значного перерозподілу владних повноважень від президента до парламенту та Кабміну, як про це анонсувалося раніше.

Крім того, Конституційна комісія Білорусі запропонувала усунути з основного закону положення про нейтралітет країни.