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Столиця Австрії заборонила невакцинованим відвідувати ресторани та перукарні

Четвер, 4 листопада 2021, 17:53
Фото ілюстративне з pixabay.com

Відень у четвер оголосив про чергове посилення заходів боротьби з COVID-19, заборонивши нещепленим людям відвідувати ресторани та перукарні.

Про це пише The Local, повідомляє "Європейська правда".

У Відні правило 2G, що означає, що для відвідування потрібен доказ вакцинації або одужання від COVID-19, а негативний тест не підходить, буде впроваджено у кількох видах бізнесу.

Обмеження стосується всіх гастрономічних закладів, тобто ресторанів, кафе та барів.

Також до списку включені послуги, що потребують тісного фізичного контакту, таких як салони краси, перукарні та масажі. Невакцинованим забороняється відвідувати заходи для більш як 25 осіб.

Фактично ці зміни правил поставили Відень на четвертий рівень національного п'ятиетапного плану боротьби з COVID-19.

Мер Мікаель Людвіг сказав, що вони набудуть чинності "наприкінці наступного тижня", не вказавши конкретної дати.

Близько 64% ​​жителів Відня повністю вакциновано.

Наприкінці жовтня в Австрії вперше за 2021 рік виявили понад 5000 нових хворих на коронавірус за добу. 

Теми: Австріякоронавірусвакцинація


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